Национальная сборная Узбекистана громит Сирию в товарищеском матче (видео)

·95·Спорт
Национальная сборная Узбекистана громит Сирию в товарищеском матче (видео)

На центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте национальная сборная Узбекистана по футболу проводит международный товарищеский матч против представителей Сирии. Встреча, начавшаяся в столице в 19:00, проходит при полном доминировании наших соотечественников, которые демонстрируют уверенную игру.

К 57-й минуте встречи наши представители установили на табло крупный счет — 3:0 .

Атакующий футбол и два гола в первом тайме

С первых минут матча наша национальная сборная взяла инициативу в свои руки и создала серию опасных моментов у ворот соперника:

  • 27-я минута | 1:0: После удобной и точной передачи Хусайна Норчаева полузащитник Шерзод Эсанов поразил ворота и открыл счет.

  • 45-я минута | 2:0: На последней минуте первого тайма Акмаль Мозговой точным ударом с дальней дистанции не оставил шансов вратарю соперника и закрепил преимущество нашей команды.

Быстрый гол во втором тайме: тандем Файзуллаева и Норчаева

Хотя в начале второго тайма сирийцы провели сразу три замены в составе, наши представители усилили давление:

  • 49-я минута | 3:0: Мастерскую передачу одного из лидеров команды Аббоса Файзуллаева нападающий Хусайн Норчаев превратил в гол. Таким образом, Норчаев записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Детали матча и составы:

  • Узбекистан — Сирия 3:0 (по состоянию на 57-ю минуту)

  • Голы: Шерзод Эсанов (27), Акмаль Мозговой (45), Хусайн Норчаев (49).

  • Главный судья: Сайёдджон Зайниддинов

  • Предупреждение: Махмуд аль-Асвад (11).

Состав национальной сборной Узбекистана:

Абдувахид Неъматов, Абдукодир Хусанов, Бехруз Каримов, Джахонгир Уразов, Акмаль Мозговой, Одил Хамробеков, Азиз Амонов, Хусайн Норчаев, Аббос Файзуллаев, Шерзод Эсанов, Махмуд Махамаджонов.

Состав национальной сборной Сирии:

Элиас Хадая, Ахмад Фака, Айхам Ханд Усу, Абдулла аль-Шами, Жан Яхья Мустафа, Махмуд аль-Асвад (Эльмар Абрахам, 46), Мухаммад Усман, Ахмад Ясин ад-Дали (Закария Ханнан, 46), Йоханнес Данхо, Нух Леон, Алауддин Ясин ад-Дали (Мухаммад аль-Халлак, 46).

В эти минуты на поле продолжается интенсивная игра на высоких скоростях, наша сборная полностью контролирует ход матча, не оставляя сопернику шансов.

Национальная Сборная УзбекистанаСборная СирииСтадион ПахтакорТашкентФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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