От Ҳусанова до Шомуродова: объявлен состав сборной Узбекистана!

Большой футбольный сезон, которого так ждали болельщики национальной сборной Узбекистана, возвращается с новой силой. Тренерский штаб представил общественности расширенный официальный список футболистов, вызванных на очередной учебно-тренировочный сбор. В рамках данного сбора наши представители проведут три важных товарищеских матча против самых серьезных и именитых соперников континента: 24 сентября наши соотечественники выйдут на поле против Ирана, 1 октября сыграют с Сирией, а 6 октября померятся силами с одним из извечных грандов Азии — национальной сборной Южной Кореи.

Объявленный состав вызвал большой интерес и бурные дискуссии среди болельщиков. Причина в том, что в заявку наряду с лидерами национального чемпионата вошли мастера кожаного мяча, блистающие в ведущих клубах Европы — Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»), Аббосбек Файзуллаев («Башакшехир»), Мухаммадали Уринбоев («Антверпен») и лучший бомбардир сборной Элдор Шомуродов.

И так, в какой степени эти три проверочных матча раскроют тактический потенциал сборной Узбекистана, готовы ли новоиспеченные таланты завоевать место в основном составе, и какое стратегическое значение имеют эти спарринги для достижения целей на азиатской и мировой арене?

«Иран, Сирия и Южная Корея»: календарь товарищеских матчей и хроника состава

График предстоящих важных матчей и основные детали сборной:

Испытания сентября и октября: 24 сентября пройдут матчи против Ирана, 1 октября — против Сирии, а 6 октября — против Южной Кореи;

Мощь легионеров: Высокий уровень состава обеспечивают привлечение защитника английского «Манчестер Сити» Абдукодира Ҳусанова, представителя бельгийского «Антверпена» Мухаммадали Уринбоева, Бехрузжона Каримова из швейцарского «Лугано», а также выступающих в Турции Элдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева;

Конкуренция на вратарской линии: За место в воротах будут бороться два представителя «Насафа» (Абдувохид Нематов и Самандар Муратбаев), голкипер «Пахтакора» Владимир Назаров и Эдем Неманов из «Динамо-Самарканд»;

Новые имена в полузащите: Наряду с креативными хавбеками, такими как Жасур Жалолиддинов, Диёр Холматов, Одилжон Хамробеков и Руслан Жиянов, привлечена молодежь, блистающая в местных клубах;

Центр нападения: Продуктивно проводящие последние туры Хусаин Норчаев («Навбахор») и Азизбек Амонов («Динамо-Самарканд») пройдут серьезную проверку в рядах бомбардиров команды.

Расширенная заявка сборной Узбекистана

Полное распределение по амплуа и клубам футболистов:

Позиции Вызванные футболисты Выступающие клубы и страны Вратари А. Нематов, С. Муратбаев, В. Назаров, Э. Неманов «Насаф», «Пахтакор», «Динамо-Самарканд» Защитники (легионеры) А. Ҳусанов, М. Махамаджанов, Б. Каримов, Ж. Орозов «Манчестер Сити» (Англия), «Динамо Махачкала» (Россия), «Лугано» (Швейцария), «Рубин» (Россия) Защитники (местные) Н. Абдуганиев, М. Абдумажидов, М. Хакимов, Х. Алижонов, Ш. Насруллаев, Г. Ризакулов «Нефтчи», «Пахтакор», «Бунёдкор», «Кызылкум» Полузащитники (легионеры) У. Рахмоналиев, А. Ганиев, О. Хамробеков, А. Файзуллаев «Сабах» (Азербайджан), «Банияс» (ОАЭ), «Трактор» (Иран), «Башакшехир» (Турция) Полузащитники (местные) Д. Хамдамов, А. Мозговой, Ж. Жалолиддинов, Р. Жиянов, С. Бахромов, Ш. Эсанов, А. Холмуродов, А. Тулкинбеков, Б. Уктамов, Д. Холматов «Пахтакор», «Согдиана», «Навбахор», «Насаф», «Бухара», «АГМК», «Бунёдкор», «Сурхан» Нападающие Э. Шомуродов, М. Уринбоев, А. Амонов, Х. Норчаев «Башакшехир» (Турция), «Антверпен» (Бельгия), «Динамо-Самарканд», «Навбахор»

Футбольный анализ: Эксперты об ожидаемых матчах и составе

Выводы спортивных специалистов и футбольных обозревателей:

Высокий уровень соперников: Игры против Ирана и Южной Кореи считаются идеальной платформой для проверки тактической готовности против команд самого высокого уровня Азии;

Синтез легионеров и местных игроков: Ожидается, что гармония молодых звезд из европейских грандов, таких как Ҳусанов и Уринбоев, с опытными Шомуродовым и Хамробековым станет главной силой национальной сборной;

Тактическая ротация для тренерского штаба: Расширенный состав и 3 официальных товарищеских матча создадут условия для всех кандидатов продемонстрировать свои возможности и протестировать новые комбинации;

Дух победы и рейтинговые очки: Положительные результаты в этих матчах крайне необходимы для улучшения позиций национальной сборной в рейтинге ФИФА и повышения уверенности команды перед отбором на континентальные чемпионаты.

Предстоящие три матча станут прекрасной возможностью продемонстрировать всему континенту, какой силой обладает новое поколение сборной Узбекистана.

А как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана одержать победу в проверочных матчах против Ирана и Южной Кореи? Появление какого футболиста в основном составе из этого объявленного списка вы ждете больше всего? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом важнейшего состава узбекского футбола со всеми друзьями-болельщиками и любителями спорта!