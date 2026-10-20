Скандал с Роналду в Португалии: Криштиану Роналду отстранен на 30 дней и оштрафован на 255 евро

·56·Спорт
Скандал с Роналду в Португалии: Криштиану Роналду отстранен на 30 дней и оштрафован на 255 евро

Федерация футбола Португалии дисквалифицировала 41-летнего Криштиану Роналду на 30 дней за самовольный уход из расположения сборной. Кроме того, футболист был оштрафован на 255 евро. Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на решение федерации.

Инцидент произошел 30 сентября. Сообщается, что у Роналду возникли разногласия с главным тренером Жоржи Жезушем по поводу игрового времени. Футболист остался недоволен тем, что тренер не выполнил обещание выпустить его на поле, и покинул расположение сборной.В

Дисциплинарный комитет федерации признал действия игрока нарушением. Однако с учетом его раскаяния и отсутствия подобных дисциплинарных нарушений в прошлом было назначено минимальное наказание. Ранее Роналду извинился за уход из команды и заявил, что принимает назначенное наказание.

Поскольку срок наказания исчисляется с 1 октября, Роналду сможет выйти на поле в матчах против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября. Футболист также подчеркнул, что не намерен завершать карьеру в сборной.

Криштиану РоналдуФедерация футбола ПортугалииСборнаяСМИ
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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