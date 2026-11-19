Криштиану Роналду после завершения карьеры в национальной сборной Португалии оставил после себя не только лидерский вакуум, но и, как утверждается, финансовые проблемы. Португальский футбольный агент Мигель Альфонсо заявил, что уход звездного игрока может стоить федерации около 85 миллионов евро до чемпионата мира 2030 года. Этим мнением Альфонсо подчеркнул, что значимость Роналду для португальского футбола не ограничивается результатами на поле. По его словам, в национальной команде пока нет игрока, способного достойно заменить его в качестве лидера. Роналду ушел, но лидера, способного его заменить, нет В эксклюзивном интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» Мигель Альфонсо оценил текущую ситуацию в сборной Португалии. «Сейчас существует ряд проблем. После ухода Роналду в национальной команде не появилось настоящего лидера.

На данный момент на этот статус претендуют три футболиста, но никто из них не может стать главным символом команды», — сказал агент. По его мнению, заполнить место Роналду в сборной — это не только вопрос футбольного мастерства. Криштиану годами был главным символом команды и одним из самых больших источников интереса для болельщиков. Федерация может потерять 85 миллионов евро Альфонсо также назвал финансовые потери самой серьезной проблемой. По его словам, федерация не смогла найти краткосрочное решение проблемы снижения доходов после ухода Роналду. Согласно расчетам агента, до чемпионата мира 2030 года потери могут составить около 85 миллионов евро. При этом сообщается, что Португальская футбольная федерация планировала увеличить свой годовой бюджет в текущем году с 210 до 240 миллионов евро. На фоне этих планов снижение доходов может создать для организации дополнительные трудности. Альфонсо также не исключил, что федерации, возможно, придется вести переговоры с Роналду, чтобы он остался в системе национальной сборной.