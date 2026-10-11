Глава ФПФ Педру Проэнка поставил точку в вопросе с Криштиану Роналду

Шумный дисциплинарный скандал вокруг национальной сборной Португалии и ее капитана Криштиану Роналду сделал неожиданный положительный поворот. Президент Португальской футбольной федерации (ФПФ) Педру Проэнка выступил с официальным заявлением, сообщив, что 41-летний легендарный нападающий в скором времени вернется в состав национальной сборной.

Глава федерации подчеркнул, что, несмотря на прежние недопонимания и сообщения о возможном отстранении, вся команда и тренерский штаб пришли к единогласному мнению относительно возвращения звездного футболиста в строй.

Заявление Педру Проэнки: «Мы все хотим его возвращения»

Президент ФПФ озвучил общую позицию федерации, тренера и игроков по данному вопросу:

Солидарность и общее желание: «Федерация, главный тренер и все партнеры по команде придерживаются одного мнения: мы хотим, чтобы Криштиану вернулся. Он — величайший футболист всех времен», — заявил Проэнка;

Международная пауза в ноябре: Глава федерации выразил надежду, что Роналду не заставит себя долго ждать и вернется в строй уже во время ноябрьского сбора национальных команд этого года;

Личное желание Криштиану: Проэнка добавил, что сам футболист также искренне хочет продолжать защищать честь родины и носить футболку национальной команды.

Впереди Дания и Уэльс: планы команды Жорже Жезуша

Для Роналду, вокруг которого ранее сообщалось об открытии дисциплинарного дела из-за самовольного ухода из расположения сборной и угрозе дисквалификации, это решение стало важной вехой:

Решающие ноябрьские матчи: В ноябре сборную Португалии под руководством опытного специалиста Жорже Жезуша ждут серьезные противостояния против сборных Дании и Уэльса в рамках Европейских турниров наций;

Лидерство капитана: Педру Проэнка и тренерский штаб выражают уверенность, что опыт, менталитет победителя и лидерские качества 41-летнего бомбардира станут решающим фактором для португальцев в предстоящих встречах.

Таким образом, напряженность вокруг национальной сборной была устранена, и, судя по всему, триумфальное шествие легенды мирового футбола в футболке Португалии продолжится.