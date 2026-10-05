В Португалии обнародован план урегулирования ситуации вокруг Криштиану Роналду

Президент Португальской футбольной федерации (ФПФ) Педру Проэнса наконец официально прокомментировал разногласия, возникшие между главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и легендарным капитаном Криштиану Роналду, а также шумиху вокруг ухода звездного нападающего из расположения команды.

Глава федерации охарактеризовал сложившуюся ситуацию как обычный рабочий процесс и недопонимание внутри футбольного мира, выдвинув жесткую и четкую позицию относительно роли, уважения и будущего Роналду в национальной команде.

«Президент не вмешивается в работу тренера, но Роналду — это бренд»

Педру Проэнса заявил, что не намерен напрямую вмешиваться в отношения между тренером и игроком, и особо подчеркнул статус Криштиану:

«Я не буду давать каких-либо дополнительных комментариев по этому поводу. Потому что это обычный рабочий диалог, который регулярно происходит между тренером и футболистами. Это личное рабочее пространство тренера, президент федерации не вмешивается в такие внутренние вопросы. Однако нельзя забывать: Криштиану Роналду — сильнейший футболист всех времен. Он посвятил португальскому футболу более четверти века. Он — величайший символ португальской национальной идентичности. Мы обязаны оказывать ему должное высокое уважение».

Почему Роналду продолжают вызывать в сборную?

Президент федерации подчеркнул, что место Криштиану в команде основывается не просто на имени или былых заслугах, а на четких спортивных критериях:

Спортивный результат превыше всего: «Он вызывается в сборную исключительно благодаря своим спортивным достижениям, и это никто не может отрицать. Пока он физически готов, он всегда будет частью этой команды. Криштиану и сам прекрасно это знает»;

Преданность: Проэнса отметил, что нападающий мог завершить карьеру сразу после чемпионата мира, но предпочел остаться в национальной команде из-за безграничной любви к ее футболке;

Командное единство: Футболисты, участвовавшие в пресс-конференции, также наглядно продемонстрировали наличие прочной и неразрывной связи с капитаном.

Как будет решаться проблема? Трехсторонняя встреча

Поскольку четыре важных официальных матча остались позади и завершились победами, а спортивные задачи были успешно выполнены, настало время взглянуть на ситуацию с холодной головой: