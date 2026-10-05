В Португалии обнародован план урегулирования ситуации вокруг Криштиану Роналду

·78·Спорт
В Португалии обнародован план урегулирования ситуации вокруг Криштиану Роналду

Президент Португальской футбольной федерации (ФПФ) Педру Проэнса наконец официально прокомментировал разногласия, возникшие между главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и легендарным капитаном Криштиану Роналду, а также шумиху вокруг ухода звездного нападающего из расположения команды.

Глава федерации охарактеризовал сложившуюся ситуацию как обычный рабочий процесс и недопонимание внутри футбольного мира, выдвинув жесткую и четкую позицию относительно роли, уважения и будущего Роналду в национальной команде.

«Президент не вмешивается в работу тренера, но Роналду — это бренд»

Педру Проэнса заявил, что не намерен напрямую вмешиваться в отношения между тренером и игроком, и особо подчеркнул статус Криштиану:

«Я не буду давать каких-либо дополнительных комментариев по этому поводу. Потому что это обычный рабочий диалог, который регулярно происходит между тренером и футболистами. Это личное рабочее пространство тренера, президент федерации не вмешивается в такие внутренние вопросы.

Однако нельзя забывать: Криштиану Роналду — сильнейший футболист всех времен. Он посвятил португальскому футболу более четверти века. Он — величайший символ португальской национальной идентичности. Мы обязаны оказывать ему должное высокое уважение».

Почему Роналду продолжают вызывать в сборную?

Президент федерации подчеркнул, что место Криштиану в команде основывается не просто на имени или былых заслугах, а на четких спортивных критериях:

  • Спортивный результат превыше всего: «Он вызывается в сборную исключительно благодаря своим спортивным достижениям, и это никто не может отрицать. Пока он физически готов, он всегда будет частью этой команды. Криштиану и сам прекрасно это знает»;

  • Преданность: Проэнса отметил, что нападающий мог завершить карьеру сразу после чемпионата мира, но предпочел остаться в национальной команде из-за безграничной любви к ее футболке;

  • Командное единство: Футболисты, участвовавшие в пресс-конференции, также наглядно продемонстрировали наличие прочной и неразрывной связи с капитаном.

Как будет решаться проблема? Трехсторонняя встреча

Поскольку четыре важных официальных матча остались позади и завершились победами, а спортивные задачи были успешно выполнены, настало время взглянуть на ситуацию с холодной головой:

  • Удобное время для обсуждения: Когда спало игровое давление, появилась возможность спокойно рассмотреть вопрос и полностью устранить недопонимание;

  • Формула решения: Глава федерации подчеркнул, что данный вопрос будет решен исключительно через трехсторонний диалог: руководство ФПФ, главный тренер и футболисты;

  • Окончательный вердикт: «Роналду — неотъемлемая часть всего нашего футбольного наследия. Он останется в сборной ровно столько, сколько захочет главный тренер», — подытожил Педру Проэнса.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугальская футбольная федерацияПедру Проэнса
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

1000-й гол и прощальный матч: Роналду может вернуться в сборную Португалии1000-й гол и прощальный матч: Роналду может вернуться в сборную ПортугалииВчера 21:28Поставлена ли точка в конфликте? Жорже Жезуш согласился на тайную встречу с РоналдуПоставлена ли точка в конфликте? Жорже Жезуш согласился на тайную встречу с РоналдуВчера 01:04Прощается ли Роналду со сборной? ФПФ пытается заключить перемирие с КриштиануПрощается ли Роналду со сборной? ФПФ пытается заключить перемирие с Криштиану2 октября 18:20«Истинный корень недовольства ясен»: Жезуш открыто назвал причину возмущения Роналду«Истинный корень недовольства ясен»: Жезуш открыто назвал причину возмущения Роналду1 октября 11:00Демарш Роналду вызвал политический резонанс: Премьер-министр вступил в переговорыДемарш Роналду вызвал политический резонанс: Премьер-министр вступил в переговоры1 октября 19:25Чувствует себя преданным: Роналду больше не вернется в сборную ПортугалииЧувствует себя преданным: Роналду больше не вернется в сборную Португалии1 октября 16:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове