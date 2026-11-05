Федерация футбола Португалии выступила с официальным заявлением по поводу Криштиану Роналду
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Федерация футбола Португалии готовится к организации масштабной прощальной церемонии для Криштиану Роналдо, завершившего свою 23-летнюю карьеру в составе национальной сборной.
- Федерация намерена отметить достижения 41-летнего нападающего, установившего мировой рекорд по количеству голов (146 в 234 матчах).
- Организаторы также планируют признать его победы на Евро-2016 и дважды в Лиге наций УЕФА.
Федерация футбола Португалии готовится к организации масштабной прощальной церемонии для Криштиану Роналду, завершившего свою бесценную 23-летнюю карьеру в составе национальной сборной. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы команды.
Федерация твердо намерена не оставлять уход легенды мирового футбола и величайшего капитана в истории страны без должного внимания, решив выразить ему глубокое уважение и признательность от имени всего народа.
«Его великие заслуги заслуживают достойного признания»: заявление Федерации
В официальном сообщении пресс-службы национальной сборной были раскрыты цели и значимость предстоящей церемонии:
Достойное чествование: «Наша федерация не хочет оставлять его уход без должного признания. Мы твердо намерены организовать и провести мероприятие, на котором будет дана достойная оценка великой карьере Криштиану Роналду»;
Встреча народа и легенды: «На этой церемонии болельщики и вся наша страна смогут еще раз выразить благодарность футболисту, который дал нам так много и прославил наше имя на весь мир, а также попрощаться с ним».
Формат церемонии: будет ли прощальный матч?
В настоящее время обсуждается точный формат планируемого мероприятия:
Ожидаемые форматы: Будет ли это специальный прощальный матч с участием сборной Португалии или грандиозное шоу-концерт на огромном стадионе — станет известно в ближайшие дни;
Последний шанс для болельщиков: Независимо от выбранного формата, церемония даст миллионам фанатов возможность в последний раз поприветствовать своего героя под знаменами национальной сборной.
23 года славной истории в цифрах
Рекорд 41-летнего нападающего на международной арене считается беспрецедентной вершиной в истории футбола:
Дебют в 2003 году: Первый матч Роналду в футболке сборной Португалии состоялся в далеком августе 2003 года и продлился более 23 лет;
Мировой рекорд: Нападающий провел в составе главной команды страны в общей сложности 234 матча и забил 146 голов — это абсолютный мировой рекорд всех времен;
Завоеванные трофеи: В качестве капитана он привел Португалию к победе на Евро-2016, а также дважды выигрывал главный трофей Лиги наций УЕФА.
Ожидается, что точная дата и подробности церемонии, посвященной Криштиану Роналду, будут официально объявлены в ближайшее время.
Комментарии 0
…