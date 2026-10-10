Против Роналду возбуждено срочное дисциплинарное дело, ему грозит 6-месячная дисквалификация

·6·Спорт
Против Роналду возбуждено срочное дисциплинарное дело, ему грозит 6-месячная дисквалификация

События вокруг сборной Португалии достигли точки наивысшего напряжения. Португальская футбольная федерация (ПФФ) возбудила официальное дисциплинарное дело против капитана и легендарного нападающего команды Криштиану Роналду и временно отстранила его от выступлений за национальную сборную.

Согласно заявлению дисциплинарного совета ПФФ, опубликованному влиятельным изданием страны А Бола, расследование в отношении действий игрока официально получило срочный (чрезвычайный) статус.

Заявление ПФФ: Материалы до завершения расследования будут держаться в секрете

Дисциплинарный орган федерации подробно разъяснил принятые строгие меры:

  • Двухэтапное отстранение: Звездный футболист был автоматически отстранен от национальной сборной еще до начала официального производства. Теперь к нему применена дополнительная мера временного отстранения, носящая неавтоматический характер;

  • Делу присвоен срочный статус: 10 октября 2026 года все собранные материалы были переданы в Комитет по дисциплинарному расследованию ПФФ;

  • Запрет на распространение информации: Согласно регламенту федерации, до полного завершения расследования дисциплинарным комитетом строго запрещено разглашать следственные действия и доказательства общественности.

С чего начался конфликт и какое наказание ждет Роналду?

Глубинные корни этого скандала, потрясшего мировой футбольный мир, уходят вглубь внутренних разногласий в лагере сборной:

  • Самовольный уход: Ранее появлялись сообщения о том, что Роналду самовольно покинул сборы национальной команды из-за недовольства, возникшего с главным тренером или штабом;

  • Угроза отстранения на срок до 6 месяцев: Согласно официальному регламенту ПФФ, если дисциплинарное нарушение полностью подтвердится, 41-летний нападающий может подвергнуться дисквалификации на срок до 6 месяцев и денежному штрафу в размере до 1000 евро;

  • Ожидание окончательного решения: В настоящее время эти меры рассматриваются как потенциальное наказание. Вернется ли футболист в национальную сборную или останется под длительным запретом — станет ясно после окончательного заключения комитета.

Выход из этого неприятного дисциплинарного испытания на родине бомбардира, забившего свой 980-й мяч в карьере в составе «Аль-Насра», остается в центре внимания спортивных изданий.

Криштиану РоналдуПортугальская футбольная федерациядисциплинарное расследование ПФФA Bola
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Миллионы поддержали, но одноклубники не отреагировали на громкий пост РоналдуМиллионы поддержали, но одноклубники не отреагировали на громкий пост Роналду8 октября 18:43«Есть каналы, которые пытаются меня уничтожить» — Роналду ответил критикам«Есть каналы, которые пытаются меня уничтожить» — Роналду ответил критикам27 сентября 17:21Какое наказание ждет Криштиану Роналду за самовольный уход из сборной?Какое наказание ждет Криштиану Роналду за самовольный уход из сборной?8 октября 08:40Роналду заявил о согласии на возможное наказание и назвал условие для возвращения в футболку сборной ПортугалииРоналду заявил о согласии на возможное наказание и назвал условие для возвращения в футболку сборной Португалии7 октября 07:15Роналду сделал заявление о конфликте в сборной и ситуации с ЖезушемРоналду сделал заявление о конфликте в сборной и ситуации с Жезушем7 октября 06:59В Португалии обнародован план урегулирования ситуации вокруг Криштиану РоналдуВ Португалии обнародован план урегулирования ситуации вокруг Криштиану Роналду5 октября 07:49
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»