Против Роналду возбуждено срочное дисциплинарное дело, ему грозит 6-месячная дисквалификация
События вокруг сборной Португалии достигли точки наивысшего напряжения. Португальская футбольная федерация (ПФФ) возбудила официальное дисциплинарное дело против капитана и легендарного нападающего команды Криштиану Роналду и временно отстранила его от выступлений за национальную сборную.
Согласно заявлению дисциплинарного совета ПФФ, опубликованному влиятельным изданием страны А Бола, расследование в отношении действий игрока официально получило срочный (чрезвычайный) статус.
Заявление ПФФ: Материалы до завершения расследования будут держаться в секрете
Дисциплинарный орган федерации подробно разъяснил принятые строгие меры:
Двухэтапное отстранение: Звездный футболист был автоматически отстранен от национальной сборной еще до начала официального производства. Теперь к нему применена дополнительная мера временного отстранения, носящая неавтоматический характер;
Делу присвоен срочный статус: 10 октября 2026 года все собранные материалы были переданы в Комитет по дисциплинарному расследованию ПФФ;
Запрет на распространение информации: Согласно регламенту федерации, до полного завершения расследования дисциплинарным комитетом строго запрещено разглашать следственные действия и доказательства общественности.
С чего начался конфликт и какое наказание ждет Роналду?
Глубинные корни этого скандала, потрясшего мировой футбольный мир, уходят вглубь внутренних разногласий в лагере сборной:
Самовольный уход: Ранее появлялись сообщения о том, что Роналду самовольно покинул сборы национальной команды из-за недовольства, возникшего с главным тренером или штабом;
Угроза отстранения на срок до 6 месяцев: Согласно официальному регламенту ПФФ, если дисциплинарное нарушение полностью подтвердится, 41-летний нападающий может подвергнуться дисквалификации на срок до 6 месяцев и денежному штрафу в размере до 1000 евро;
Ожидание окончательного решения: В настоящее время эти меры рассматриваются как потенциальное наказание. Вернется ли футболист в национальную сборную или останется под длительным запретом — станет ясно после окончательного заключения комитета.
Выход из этого неприятного дисциплинарного испытания на родине бомбардира, забившего свой 980-й мяч в карьере в составе «Аль-Насра», остается в центре внимания спортивных изданий.
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