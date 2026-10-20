Наполи — Будё-Глимт: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Наполи — Будё-Глимт. Начало матча: 21 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Наполи»: 1. Мерет А., 22. Ди Лоренцо Дж. (капитан), 13. Ррахмани А., 16. Марин Р., 21. Политано М., 99. Ангисса Ф., 8. Мактоминей С., 37. Спинаццола Л., 11. Де Брёйне К., 70. Ланг Н., 19. Хёйлунн Р.

Запасные «Наполи»: 5. Бадьяшиль Б., 31. Бейкема С., 14. Контини Н., 6. Гилмор Б., 23. Джоване, 68. Лоботка С., 20. Лукка Л., 32. Милинкович-Савич В., 17. Оливера М.

Главный тренер «Наполи»: Аллегри М.

Стартовый состав «Будё-Глимт»: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф. (капитан), 6. Гундерсен Ю., 4. Бьёртуфт О. Л., 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П., 19. Фет С., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А., 10. Хауге Й.

Запасные «Будё-Глимт»: 5. Алеесами Х., 17. Брюнхильдсен О., 16. Китолано Дж., 1. Лунд Ю., 25. Мяаття И., 22. Мвука Мугиша Ж., 2. Нильсен В., 14. Сальтнес У.

Главный тренер «Будё-Глимт»: Кнутсен К.