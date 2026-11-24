Сегодня, 24 ноября, состоится один из примечательных матчей Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески примет на своем поле итальянский «Наполи». Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, станет для обоих клубов возможностью набрать важные очки в общем этапе.

Матч начнется в ночь на 25 ноября в 01:00 по ташкентскому времени. В Узбекистане футбольные болельщики смогут посмотреть эту игру в прямом эфире на телеканале Зо‘р ТВ.

«Сити» хочет укрепить свои позиции в первой восьмерке

«Манчестер Сити» после первых четырех туров общего этапа Лиги чемпионов идет на седьмом месте с 9 очками. Команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

Согласно официальным данным УЕФА, «Наполи» с 3 очками занимает 27-ю строчку. Поэтому для итальянского клуба матч в Манчестере имеет большое значение с точки зрения улучшения положения в турнирной таблице.