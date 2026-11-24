«Манчестер Сити» — «Наполи»: когда, где и по какому телеканалу покажут игру?
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- В рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески примет на своем поле итальянский «Наполи».
- Матч начнется в ночь на 25 ноября в 01:00 по ташкентскому времени на стадионе «Этихад».
- Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Zo‘r TV.
Сегодня, 24 ноября, состоится один из примечательных матчей Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески примет на своем поле итальянский «Наполи». Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, станет для обоих клубов возможностью набрать важные очки в общем этапе.
Матч начнется в ночь на 25 ноября в 01:00 по ташкентскому времени. В Узбекистане футбольные болельщики смогут посмотреть эту игру в прямом эфире на телеканале Зо‘р ТВ.
«Сити» хочет укрепить свои позиции в первой восьмерке
«Манчестер Сити» после первых четырех туров общего этапа Лиги чемпионов идет на седьмом месте с 9 очками. Команда одержала три победы и потерпела одно поражение.
Согласно официальным данным УЕФА, «Наполи» с 3 очками занимает 27-ю строчку. Поэтому для итальянского клуба матч в Манчестере имеет большое значение с точки зрения улучшения положения в турнирной таблице.
Главный тренер «Сити» Энцо Мареска подчеркнул, что основная цель его команды — завершить общий этап в первой восьмерке и получить прямую путевку в 1/8 финала. Следовательно, не потерять очки в домашнем матче будет одной из важных задач для манчестерцев.
Де Брюйне может выйти на поле против своей бывшей команды
Еще один интересный аспект матча связан с Кевином Де Брюйне. Бельгийский полузащитник ранее защищал честь «Манчестер Сити», а сейчас выступает в составе «Наполи».
Его выход на поле в Манчестере против своей бывшей команды придает матчу дополнительный интерес. Для «Наполи» возможности опытного футболиста также могут иметь важное значение.
«Манчестер Сити» — «Наполи»: когда и где состоится матч?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур
Дата: 24 ноября
Стадион: «Этихад», Манчестер
Время начала: ночь на 25 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени)
Трансляция: Зо‘р ТВ
В следующем туре «Сити» ждет «Барселона»
В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» 8 декабря проведет выездной матч против «Барселоны». В этот же день «Наполи» примет на своем поле «Брюгге».
Поэтому сегодняшний матч станет важным испытанием для обеих команд перед следующими турами. «Сити» постарается укрепить свои позиции в первой восьмерке, а «Наполи» — подняться в турнирной таблице.
Кто выйдет победителем в манчестерском противостоянии? Ответ на этот вопрос даст борьба на поле в ночь на 25 ноября.
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