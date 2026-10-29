На пороге неожиданной отставки в «Ювентусе»: придут ли Конте или Дешам вместо Спаллетти?

·78·Спорт
На пороге неожиданной отставки в «Ювентусе»: придут ли Конте или Дешам вместо Спаллетти?

В итальянской Серии А могут произойти неожиданные тренерские перестановки. Согласно сообщению авторитетного итальянского издания Ла Стампа, руководство туринского «Ювентуса» серьезно рассматривает вопрос расставания с главным тренером команды Лучано Спаллетти из-за неудовлетворительных результатов.

28 октября в рамках 9-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде уступил «Дженоа» со счетом 0:2. После этой неудачи «старая синьора» опустилась на 8-е место в турнирной таблице, что переполнило чашу терпения руководства клуба.

Кто является основными кандидатами на замену Спаллетти?

Руководство туринцев отобрало двух известных специалистов с большим опытом работы для занятия кресла главного тренера:

  • Вариант с Антонио Конте: Кандидатура бывшего наставника клуба Антонио Конте, вернувшего «Ювентус» в чемпионскую эпоху, рассматривается как один из главных претендентов для оперативного восстановления команды в психологическом и физическом плане;

  • Первые контакты с Дидье Дешамом: В списке также появилось имя бывшего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Отмечается, что представители клуба уже установили предварительные контакты со специалистом через посредников;

  • Ответ специалиста: По имеющимся данным, Дешам через посредников выразил готовность возглавить туринский гранд и начать переговоры.

Нынешний кризис «Ювентуса» и дальнейшие шаги

С начала сезона туринский клуб не может обеспечить стабильность в качестве игры и результатах:

  • 8-я строчка в таблице: Для клуба, который регулярно боролся за Скудетто, нахождение на 8-м месте после 9 туров считается неприемлемым показателем;

  • Сроки тренерского решения: Ожидается, что на внутреннем совещании, которое пройдет в ближайшие дни, руководство примет окончательное решение относительно будущего Спаллетти и оформит назначение нового тренера.

Если руководство решится на перемены, начало новой исторической эпохи в Турине и попытка гранда вернуться в чемпионскую гонку Серии А станут важным событием.

ЮвентусСерия ААнтонио КонтеДидье Дешам
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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