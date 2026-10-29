В Карши 21-летняя девушка скончалась через 10 дней после операции

·46·Общество
В Карши 21-летняя девушка скончалась через 10 дней после операции

В Кашкадарьинской области скончалась 21-летняя девушка, перенесшая операцию по удалению опухоли гипофиза. Она ушла из жизни через 10 дней после хирургического вмешательства. В настоящее время органы прокуратуры проводят проверку по данному факту.

По данным областного управления здравоохранения, Л.М. 2005 года рождения была госпитализирована 14 октября в нейрохирургическое отделение Кашкадарьинской областной многопрофильной больницы с диагнозом «аденома гипофиза».

Девушка в течение нескольких лет страдала от таких симптомов, как затрудненное дыхание, замедление роста, утолщение пальцев рук и ног. В результате медицинских обследований была выявлена крупная опухоль гипофиза. Гормональные анализы показали, что уровень гормона роста значительно превышает норму.

16 октября с участием специалиста из Ташкента была проведена эндоскопическая операция по удалению опухоли через нос. После операции пациентка оставалась под наблюдением врачей.

Как сообщает управление здравоохранения, при обследовании 19 октября осложнений выявлено не было. Однако 20 октября состояние пациентки внезапно ухудшилось. У нее наблюдались повышение артериального давления, нарушение сознания, а также проблемы с дыханием и сердечной деятельностью.

Врачи предприняли интенсивные меры для спасения жизни пациентки. Несмотря на все усилия, 26 октября 21-летняя девушка скончалась.

В настоящее время органами прокуратуры проводится доследственная проверка. Сообщается, что по результатам проверки будет предоставлена дополнительная информация.

Кашкадарьяаденома гипофизанейрохирургияуправление здравоохранения
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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