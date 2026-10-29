Ужасающий инцидент в Каракуле: задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении 8-летней девочки

В Каракульском районе Бухарской области преступление, совершенное мужчиной, который совершил непристойные и развратные действия в отношении несовершеннолетней школьницы, было раскрыто благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранительные органы незамедлительно возбудили уголовное дело в отношении гражданина, который преследовал девочку по улице и совершал в ее адрес развратные действия.

Данный инцидент вызвал серьезную обеспокоенность и широкие обсуждения в социальных сетях и среди местного населения.

Подробности инцидента, зафиксированного камерами наблюдения

На записях с камер видеонаблюдения на месте происшествия четко зафиксированы следующие подозрительные и преступные действия подозреваемого:

Преследование девочки: Мужчина тайно выслеживал 8-летнюю девочку, идущую по улице в одиночестве, и преследовал ее на расстоянии;

Непристойные действия и призывы: Затем он вышел перед ребенком, демонстрируя непристойные и развратные действия, а также пытался обманом заставить ее пойти с ним;

Фактор окружающих и камер: Благодаря доказательствам с камер безопасности, установленных на домах в этом районе, правоохранительным органам удалось оперативно установить личность подозреваемого.

Верховенство закона: какая мера наказания будет применена?

По данному факту районными правоохранительными органами начаты неотложные следственные действия:

Обвинение по статье: На основании данного факта возбуждено уголовное дело по статье 129 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет);

Срок наказания: Согласно законодательству, за совершение данного тяжкого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, при этом никакие смягчающие меры не применяются;

Безопасность детей: Специалисты призывают родителей не оставлять маленьких детей на улице одних и без присмотра, а также регулярно проводить разъяснительную работу о недопустимости общения с незнакомыми людьми.

В настоящее время следственные действия продолжаются, и правонарушителю будет дана строгая правовая оценка со стороны суда.