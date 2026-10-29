«Манчестер Сити» доказывает, что в летнее трансферное окно пополнил свои ряды очередным уникальным талантом. 19-летний марокканский полузащитник «горожан» Аюб Буадди стал абсолютным лидером по одному из самых сложных статистических показателей Английской Премьер-лиги.

Несмотря на относительно юный возраст, он привлекает внимание аналитиков своим хладнокровием в центре поля и способностью безупречно обращаться с мячом под интенсивным прессингом соперника.

Анализ Градиент Спортс: абсолютный рекорд под прессингом

Согласно данным авторитетного портала Градиент Спортс, занимающегося статистикой и футбольным анализом:

Феноменальная точность 93,3%: Буадди зафиксировал точность передач 93,3% под активным давлением (прессингом) соперника;

Лучший результат в АПЛ: это самый высокий показатель среди всех футболистов чемпионата, выполнивших не менее 60 передач;

Принятие решений в сложных условиях: молодой полузащитник обошел самых опытных плеймейкеров лиги по умению снабжать партнеров точными передачами, находясь в окружении игроков соперника, не теряя при этом мяч.

Первые успехи в «Манчестер Сити» и предстоящий матч

Талантливый футболист, присоединившийся к составу в летнее трансферное окно, быстро адаптируется к команде Марески:

Эффективность в сезоне: марокканский полузащитник в текущем сезоне принял участие в 8 матчах во всех турнирах и успел записать на свой счет 2 голевые передачи;

Следующее испытание — матч против «Брайтона»: 31 октября «Манчестер Сити» в рамках 9-го тура АПЛ примет на своем поле опасного соперника — клуб «Брайтон»;

Время матча: эта важная встреча начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

Столь стабильные и высококлассные действия Аюба Буадди свидетельствуют о том, что в ближайшие годы он может стать не только лидером центра поля «горожан», но и одним из самых ценных полузащитников мира.