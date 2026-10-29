Близнецы в Йемене борются с голодом

Семинедельные близнецы Рагад и Раад, вынужденные покинуть свой дом из-за вооруженного конфликта в Йемене, борются за жизнь. Их семья была вынуждена оставить свою деревню на юго-западе Йемена из-за боев между хуситами и правительственными силами.

Как сообщает корреспондент BBC Орла Герин, близнецы родились недоношенными. После того как семья покинула свою деревню, им пришлось три дня идти пешком, чтобы добраться до города Аден. Во время пути состояние младенцев ухудшилось, усилились рвота и диарея.

Когда семья прибыла в больницу «Аль-Садака» в Адене, врачи диагностировали у близнецов тяжелую степень острого недоедания. Их отец, Баджаш Али Сагир Хассан, рассказал, что из-за войны стало трудно покупать молоко для детей. Из-за роста цен им иногда приходилось давать младенцам только воду.

В больнице также тяжелые условия. Из-за нехватки средств международной помощи, медицинского персонала и оборудования нет возможности принять всех пациентов. Врачи и медсестры борются за спасение детей, находящихся в критическом состоянии.

По данным ООН, из-за эскалации боевых действий в Йемене сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, а в некоторых районах население лишено доступа к продовольственной помощи. Рост цен и нехватка гуманитарной помощи еще больше усугубляют положение наиболее уязвимых слоев населения, особенно детей.