Юлдуз Турдиева представила песню «Tan olasanmi» (аудио)
Певица Юлдуз Турдиева представила своим поклонникам новую композицию. 27 октября артистка опубликовала на своем YouTube-канале песню под названием «Tan olasanmi».
Автором слов и музыки новой песни стал Баходир Низамов.
Композиция вызвала интерес у слушателей и получает теплые отзывы. В комментариях фанаты пишут, что песня им понравилась, и желают исполнительнице творческих успехов.
Несмотря на то, что песня «Tan olasanmi» была выпущена недавно, она уже успела завоевать внимание аудитории. На данный момент композиция представлена в аудиоформате.
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