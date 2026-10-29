Юлдуз Турдиева представила песню «Tan olasanmi» (аудио)

·4·Культура
Юлдуз Турдиева представила песню «Tan olasanmi» (аудио)

Певица Юлдуз Турдиева представила своим поклонникам новую композицию. 27 октября артистка опубликовала на своем YouTube-канале песню под названием «Tan olasanmi».

Автором слов и музыки новой песни стал Баходир Низамов.

Композиция вызвала интерес у слушателей и получает теплые отзывы. В комментариях фанаты пишут, что песня им понравилась, и желают исполнительнице творческих успехов.

Несмотря на то, что песня «Tan olasanmi» была выпущена недавно, она уже успела завоевать внимание аудитории. На данный момент композиция представлена в аудиоформате.

Юлдуз ТурдиеваTan olasanmiБаходир НизамовУзбекская эстрада
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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