«Ювентус» на Сардинии чудом ушел от поражения

В рамках 6-го тура итальянской Серии А в одном из центральных матчей на острове Сардиния туринский «Ювентус» гостил у «Кальяри». Бескомпромиссная и полная жесткой борьбы встреча завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.

Гол хозяев поля заставил туринцев на протяжении всей игры выступать в роли догоняющих, однако незадолго до окончания основного времени гости забили важный гол и избежали поражения.

Быстрый удар и спасение на последних минутах

Хронология противостояния на стадионе «Унипол Домус» выглядела следующим образом:

Гол Мальдини и преимущество: На 20-й минуте нападающий «Кальяри» Даниэль Мальдини точным ударом поразил ворота, защищаемые Викарио, выведя хозяев вперед — 1:0;

Непрерывный натиск туринцев: Завладев полной инициативой после пропущенного мяча, «Ювентус» создал ряд опасных моментов, однако оборона сардинцев долгое время действовала надежно;

Важная точка от Коло-Муани: Лишь на 81-й минуте французский нападающий Рандаль Коло-Муани сравнял счет, спасши свою команду от неминуемого поражения — 1:1.

Положение в турнирной таблице

Эта ничья повлияла на борьбу обеих команд за высокие места в турнирной таблице:

«Кальяри» (4-е место): Сардинцы, сенсационно идущие в первой четверке, довели количество своих очков до 13 и сохранили место в рядах лидеров;

«Ювентус» (6-е место): Потеряв два очка на Сардинии, туринский клуб с 11 очками остается на 6-й строчке турнирной таблицы.

Ожидается, что в следующих турах Серии А борьба за лидерство и путевки в Лигу чемпионов УЕФА станет еще более ожесточенной.