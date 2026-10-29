Жасмин в центре внимания поклонников с песней «Sev meni sev» (видео)

·51·Культура
Жасмин в центре внимания поклонников с песней «Sev meni sev» (видео)

Певица Жасмин представила своим поклонникам новую композицию. 23 октября артистка опубликовала песню под названием «Sev meni sev» на своем YouTube-канале.

Новый трек вызвал интерес у слушателей и получает теплые отзывы. В комментариях фанаты пишут, что песня им пришлась по душе, и желают исполнительнице творческих успехов.

Несмотря на то, что с момента публикации песни «Sev meni sev» прошло немного времени, клип набрал более 300 тысяч просмотров за 5 дней.

А вы уже посмотрели новый клип Жасмин? Если бы у вас была возможность оценить песню по 10-балльной шкале, сколько баллов вы бы поставили? Оставляйте свое мнение в комментариях.

ЖасминSev meni sevУзбекская эстрада
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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