Почему был отложен бой Исраила Мадримова и Сеймура Исаева?

·53·Спорт
Почему был отложен бой Исраила Мадримова и Сеймура Исаева?

Планировавшийся в величественном комплексе «Хумо Арена» в Ташкенте очередной крупный международный турнир по профессиональному боксу был отложен. В рамках соревнований с большим интересом ожидался выход на ринг бывшего чемпиона мира по версии WBA, узбекского мастера кожистого мяча Исраила Мадримова.

Промоутерская компания Лифт Промотионс, являющаяся организатором турнира, обратилась к болельщикам и сообщила, что вечер бокса официально перенесен на 10 декабря.

Комментарий организаторов: в чем причина?

Компания выступила с официальным заявлением по поводу вечера бокса, организуемого в сотрудничестве с Лифт Промотионс и Федерацией профессионального бокса Узбекистана:

  • Организационные факторы: «Дорогие болельщики! Запланированный на 30 октября в “Хумо Арена” “Вечер международного профессионального бокса” по организационным причинам перенесен на 10 ДЕКАБРЯ», — говорится в сообщении;

  • Безопасность и доверие болельщиков: Промоутерская компания принесла извинения за сложившуюся ситуацию и подчеркнула, что доверие фанатов, а также проведение мероприятия на основе высоких требований безопасности являются приоритетной задачей;

  • Программа остается прежней: Ожидается, что кард ожидаемых боев и главные противостояния останутся в силе в декабре.

Кто будет противостоять Исраилу Мадримову?

Исраила Мадримова, который проведет бой на глазах у местных болельщиков, ждет серьезное испытание:

  • О сопернике: Бывшему чемпиону мира будет противостоять опытный азербайджанский боксер-нокаутер Сеймур Исаев;

  • Высокая цель: Для занимающего высокие позиции в мировом рейтинге Мадримова эта победа в Ташкенте станет одним из важнейших шагов на пути к возвращению чемпионского пояса;

  • Атмосфера бокса в столице: В декабре в «Хумо Арена» планируется выступление не только Мадримова, но и ряда других ярких мастеров кожистого мяча нашей страны против международных соперников.

Теперь болельщики смогут посмотреть один из крупнейших вечеров бокса года 10 декабря в центре столицы.

Исраил МадримовLift PromotionsХумо АренаСеймур Исаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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