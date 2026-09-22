Исраил Мадримов, вспоминая бой с Кроуфордом, обратился к Турки Аль аш-Шейху

·91·Спорт
Исраил Мадримов, вспоминая бой с Кроуфордом, обратился к Турки Аль аш-Шейху

Бывший чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе, одна из самых ярких звезд узбекского профессионального бокса Исраил «Дреамкатчер» Мадримов вновь заставил говорить о себе мировое боксерское сообщество. На своей странице в Instagram наш соотечественник опубликовал видео с лучшими моментами напряженного поединка против легендарного Теренса Кроуфорда, завершившего карьеру без поражений. Мадримов подписал это видео так: «Поехали, впереди еще много работы, иншааллах», оставив комментарий и отметив Саудовскую Аравию и главу Главного управления по делам развлечений Турки Аль аш-Шейха, который сегодня финансирует мировой бокс и организует самые масштабные вечера.

Этот шаг свидетельствует о том, что узбекский боксер готовится к новым грандиозным боям и возвращению чемпионских поясов. Напомним, что 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе в этом противостоянии Мадримов и Кроуфорд вели ожесточенный бой на протяжении 12 раундов за временные пояса WBA и WBO, и лишь спорным решением судей победа была присуждена Теренсу. С тех пор многие помнят, что именно Исраил Мадримов стал самым сложным испытанием в карьере Кроуфорда, который в 38 лет ушел из ринга абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях, победив Сауля «Канело» Альвареса.

Что же готовит Турки Аль аш-Шейх для Мадримова в Саудовской Аравии, на какие пояса нацелился наш соотечественник и сможет ли он вернуть трон первого среднего веса?

«Героизм против Кроуфорда, сигнал Аль аш-Шейху и новый этап»: 5 ключевых моментов важного события

Громкое заявление Исраила Мадримова и поворотные моменты его карьеры:

  • Открытый сигнал от Мадримова: Наш боксер, вспоминая бой с Кроуфордом, объявил о готовности вернуться на большую арену с новыми победами;

  • Сотрудничество с Турки Аль аш-Шейхом: Отметка главного саудовского промоутера в посте стала серьезным намеком на следующий бой в рамках серии «Риядх Сеасон»;

  • Самый сложный бой для Кроуфорда: В поединке в августе 2024 года Мадримов поставил американскую звезду в сложное положение, доказав свое мастерство всему миру;

  • Исторический рекорд Кроуфорда: Кроуфорд, победив даже «Канело», завершил карьеру как абсолютный чемпион в трех весах и лидер рейтинга пунд-фор-пунд; это еще больше повышает ценность сопротивления, которое оказал ему Мадримов;

  • Миссия по возвращению пояса: Бывший чемпион WBA бросил вызов для больших сражений, чтобы вернуть вакантные или обновленные пояса в своем весе.

След Исраила Мадримова на большом ринге: противостояние с Кроуфордом и текущий статус

Исторический поединок узбекского боксера и показатели поворотных моментов его карьеры:

Критерии и параметры

Противостояние Мадримов — Кроуфорд (2024 год)

Текущее состояние и планы

Статус и место боя

Лос-Анджелес, за пояса WBA и WBO

Новая претензия на чемпионство

Результат боя

Кроуфорд победил единогласным решением судей

Мадримов снова в очереди за поясами

Дальнейшая судьба соперника

Победил Канело и завершил карьеру без поражений

Кроуфорд ушел как абсолютный чемпион в 3 весах

Обращение Исраила

Спарринг с Кроуфордом и тяжелый 12-раундовый бой

Новая цель под девизом «Впереди много работы»

Главный партнер и спонсор

Матчрум Боксинг и «Риядх Сеасон»

Инвестиции Турки Аль аш-Шейха и мегафайты

Ситуация в дивизионе

Самый горячий период первого среднего веса

Эра открытой борьбы за пояса

Экспертиза профессионального бокса: почему возвращение Мадримова на вершину неизбежно?

Выводы международных аналитиков и мастеров кожаной перчатки:

  • Работа «эффекта Кроуфорда»: После того как Кроуфорд вошел в историю, победив в своем последнем бою Сауля «Канело» Альвареса, стало еще ценнее то, что самое близкое сопротивление ему оказал именно Мадримов; фанаты видят в Исраиле панчера, способного на равных сражаться с любой звездой мира;

  • Безграничное уважение саудитов: Турки Аль аш-Шейх высоко ценит стиль ведения боя, честность и ярость Исраила Мадримова; такое внимание гарантирует, что наш соотечественник в ближайшие месяцы выйдет на ринг в самых высокооплачиваемых вечерах;

  • Открытый путь в весе: В результате ухода Кроуфорда и смены весовых категорий в дивизионе первого среднего веса начинается большая борьба за пояса; такие претенденты, как Себастьян Фундора, Сергей Богачук или Верджил Ортис, считаются наиболее подходящими соперниками для Мадримова;

  • Физическая и психологическая вершина: Поражение в Лос-Анджелесене стало для Исраила тяжелым психологическим ударом, напротив, дало опыт больших боев; его сегодняшняя сила и техника позволяют быстро восстановить чемпионский статус.

Ожидается, что тандем Турки Аль аш-Шейха и Исраила Мадримова в ближайшее время вновь удивит весь мир еще одной громкой афишей.

Как вы думаете, с кем из боксеров Исраил Мадримов быстрее всего вернет чемпионский пояс в первом среднем весе — с Верджилом Ортисом, Себастьяном Фундорой или кем-то другим? Способен ли Мадримов стать абсолютным чемпионом мира в этом весе? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим горячим анализом, посвященным гордости узбекского бокса, со всеми любителями спорта!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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