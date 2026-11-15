«Пахтакор» разгромил «Худжанд» во время паузы на матчи ФИФА
Воспользовавшись короткой паузой в национальных чемпионатах, связанной с днями ФИФА, ташкентский «Пахтакор» провел контрольный матч для поддержания игровой практики. «Львы» встретились с известным таджикским «Худжандом». матч прошел в упорной борьбе.
Товарищеский матч в Кибрае и голевое шоу
В этом товарищеском матче, прошедшем в городе Кибрай, футболисты «Пахтакора» продемонстрировали полное доминирование. Не оставив сопернику шансов, ташкентский клуб завершил встречу крупной победой со счетом 5:0. с итоговым результатом.
В этой игре атакующая линия команды действовала активно, порадовав болельщиков множеством голов. В частности, Стефан Чинеду, Ресан и Камолхонов записали на свой счет по одному мячу, а Шарафиддинов оформил дубль, внеся весомый вклад в победу.
Статистика матча
Детали и результаты
Дата и место
15 ноября, город Кибрай (контрольный матч)
Результат матча
«Пахтакор» — «Худжанд» 5:0
Авторы голов
Чинеду, Ресан, Камолхонов, Шарафиддинов (2)
Следующий официальный матч
20 ноября, в гостях против «Локомотива»
Перед очередными турами Суперлиги
Этот контрольный матч стал для тренерского штаба «Пахтакора» отличной возможностью проверить физическое и тактическое состояние игроков. Важный шаг для команды перед возобновлением официальных игр.
Стоит отметить, что в очередном важном туре Суперлиги «Пахтакор» 20 ноября сыграет на выезде против другой ташкентской команды — «Локомотива». клуб примет гостей.
Как вы считаете, как эта пауза в чемпионате и контрольные матчи повлияют на «Пахтакор»в предстоящей игре против «Локомотива»? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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