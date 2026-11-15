«Пахтакор» разгромил «Худжанд» во время паузы на матчи ФИФА

1 мин чтения71
«Пахтакор» разгромил «Худжанд» во время паузы на матчи ФИФА

Воспользовавшись короткой паузой в национальных чемпионатах, связанной с днями ФИФА, ташкентский «Пахтакор» провел контрольный матч для поддержания игровой практики. «Львы» встретились с известным таджикским «Худжандом». матч прошел в упорной борьбе.

Товарищеский матч в Кибрае и голевое шоу

В этом товарищеском матче, прошедшем в городе Кибрай, футболисты «Пахтакора» продемонстрировали полное доминирование. Не оставив сопернику шансов, ташкентский клуб завершил встречу крупной победой со счетом 5:0. с итоговым результатом.

В этой игре атакующая линия команды действовала активно, порадовав болельщиков множеством голов. В частности, Стефан Чинеду, Ресан и Камолхонов записали на свой счет по одному мячу, а Шарафиддинов оформил дубль, внеся весомый вклад в победу.

Статистика матча

Детали и результаты

Дата и место

15 ноября, город Кибрай (контрольный матч)

Результат матча

«Пахтакор» — «Худжанд» 5:0

Авторы голов

Чинеду, Ресан, Камолхонов, Шарафиддинов (2)

Следующий официальный матч

20 ноября, в гостях против «Локомотива»

Перед очередными турами Суперлиги

Этот контрольный матч стал для тренерского штаба «Пахтакора» отличной возможностью проверить физическое и тактическое состояние игроков. Важный шаг для команды перед возобновлением официальных игр.

Стоит отметить, что в очередном важном туре Суперлиги «Пахтакор» 20 ноября сыграет на выезде против другой ташкентской команды — «Локомотива». клуб примет гостей.

Как вы считаете, как эта пауза в чемпионате и контрольные матчи повлияют на «Пахтакор»в предстоящей игре против «Локомотива»? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Спорт