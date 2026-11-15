Громкое заявление Майкла Моралеса: «Я буду драться с Исламом Махачевым!»

Боец UFC, непобежденный спортсмен из Эквадора Майкл Моралес рассказал о своих планах на будущее и после победы над бразильцем Карлосом Пратесомвыразил твердую уверенность в том, что встретится в октагоне с непобедимым чемпионом Исламом Махачевым . На пресс-конференции в Нью-Йорке боец открыто заявил о своих целях.

Путь к большому бою и чемпионскому поясу

Майкл Моралес проведет свой следующий важный бой 30 января в канадском Торонто. В этом престижном поединке против Карлоса Пратеса на кону будет стоять временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Спортсмен подчеркнул, что это противостояние является одним из важнейших шагов в его карьере.

«Я буду драться с Исламом Махачевым. В этом нет никаких сомнений, это абсолютно точно. После того как я сделаю свою работу в Канаде, я заберу чемпионский пояс в Эквадор», — сказал Моралес на пресс-конференции.

Детали боя и планы Основные показатели Дата и место боя 30 января, Торонто (Канада) Соперники Майкл Моралес — Карлос Пратес Ставка Временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе Главная цель Победа, бой с Исламом Махачевым и завоевание пояса для Эквадора

Острая конкуренция в дивизионе

Подобные заявления Майкла Моралеса вызывают жаркие дискуссии среди фанатов и экспертов ММА. Если он сможет победить Карлоса Пратеса на турнире в Торонто, то станет главным претендентом на чемпионский титул в полусреднем весе. В свою очередь, потенциальный бой с Исламом Махачевым может стать одним из самых громких и ожидаемых событий в истории UFC.

Как вы думаете, сможет ли Майкл Моралес победить Карлоса Пратеса и выйти в октагон против Ислама Махачева? Оставляйте свое мнение в комментариях!