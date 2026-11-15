Громкое заявление Майкла Моралеса: «Я буду драться с Исламом Махачевым!»
Боец UFC, непобежденный спортсмен из Эквадора Майкл Моралес рассказал о своих планах на будущее и после победы над бразильцем Карлосом Пратесомвыразил твердую уверенность в том, что встретится в октагоне с непобедимым чемпионом Исламом Махачевым . На пресс-конференции в Нью-Йорке боец открыто заявил о своих целях.
Путь к большому бою и чемпионскому поясу
Майкл Моралес проведет свой следующий важный бой 30 января в канадском Торонто. В этом престижном поединке против Карлоса Пратеса на кону будет стоять временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Спортсмен подчеркнул, что это противостояние является одним из важнейших шагов в его карьере.
«Я буду драться с Исламом Махачевым. В этом нет никаких сомнений, это абсолютно точно. После того как я сделаю свою работу в Канаде, я заберу чемпионский пояс в Эквадор», — сказал Моралес на пресс-конференции.
Детали боя и планы
Основные показатели
Дата и место боя
30 января, Торонто (Канада)
Соперники
Майкл Моралес — Карлос Пратес
Ставка
Временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе
Главная цель
Победа, бой с Исламом Махачевым и завоевание пояса для Эквадора
Острая конкуренция в дивизионе
Подобные заявления Майкла Моралеса вызывают жаркие дискуссии среди фанатов и экспертов ММА. Если он сможет победить Карлоса Пратеса на турнире в Торонто, то станет главным претендентом на чемпионский титул в полусреднем весе. В свою очередь, потенциальный бой с Исламом Махачевым может стать одним из самых громких и ожидаемых событий в истории UFC.
Как вы думаете, сможет ли Майкл Моралес победить Карлоса Пратеса и выйти в октагон против Ислама Махачева? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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