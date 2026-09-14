Махачев: «После моего ухода он станет чемпионом!» — кто будет новым королем веса до 77 кг?

·5·Спорт
Махачев: «После моего ухода он станет чемпионом!» — кто будет новым королем веса до 77 кг?

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), один из лидеров рейтинга П4П Ислам Махачев сделал громкое заявление о будущем чемпионском троне. 34-летний российский боец в откровенном интервью популярному ЁуТубе-каналу «Ушатайка» высоко оценил перспективы в ММА своего пока еще последнего соперника — известного ирландского файтера Иэна Мачадо Гэрри. Записав на свой счет 17 побед подряд в октагоне и завоевав дивизион до 77 кг, Махачев предсказал, что именно Гэрри станет абсолютным правителем этого дивизиона после его ухода из спорта.

Это неожиданное мнение вызвало бурные обсуждения в полусреднем весе, где уже толпятся такие претенденты, как Шавкат Рахмонов, Карлос Пратес и Майкл Моралес. Почему же Махачев считает именно 28-летнего ирландца своим главным преемником, какими качествами в октагоне Иэн Гэрри завоевал внимание чемпиона и как уход Ислама с 29 победами изменит расстановку сил в весовой категории?

«Он очень молод и еще многое успеет»: оценка Махачева в адрес Гэрри

Ислам Махачев в интервью каналу «Ушатайка» отдельно остановился на сопернике, с которым он разделил октагон:

  • Признание главной угрозы: «Я считаю Иэна Гэрри одним из самых опасных и серьезных соперников», — подчеркнул чемпион;

  • Прогноз на будущее чемпионство: По мнению Ислама, как только трон дивизиона опустеет, его займет Гэрри: «Думаю, он станет чемпионом после моего ухода»;

  • Молодость и огромный потенциал: «Он еще очень молод, ему сейчас всего 28 лет. В своей карьере он еще успеет добиться больших успехов и продемонстрировать серьезный рост», — высоко оценил возможности ирландского спортсмена боец.

Серия из 17 побед и 29 триумфов: непобедимая эра Махачева

Российский чемпион в данный момент находится на абсолютном пике своей спортивной формы и карьеры:

  • Ужасающая серия: Ислам Махачев удерживает уникальную победную серию из 17 боев подряд в октагоне UFC;

  • 29 побед и 1 поражение: Добившись в общей сложности 29 побед в профессиональном ММА и потерпев лишь одно поражение, 34-летний чемпион уже победил всех именитых претендентов в своем весе;

  • Опыт и хладнокровие: Махачев не оставляет шансов оппонентам не только в борьбе и партере, но и в стойке, демонстрируя высочайшую технику ударной работы в последних поединках.

Интересная гонка в весе до 77 кг: Рахмонов, Пратес и другие

Конкуренция в полусреднем дивизионе накалена как никогда:

  • Сравнение с Шавкатом Рахмоновым: Ранее Махачев также проанализировал непобежденную звезду из Центральной Азии Шавката Рахмонова, сравнив его с Карлосом Пратесом и Майклом Моралесом, и дал непредвзятую оценку его мастерству;

  • Усиление Гэрри: Ирландский боец рассматривается как главный кандидат на возвращение чемпионского пояса своей стране после эпохи Конора Макгрегора;

  • Бой нового поколения: Уход Махачева из UFC несомненно откроет новую эпоху исторических противостояний между Гэрри, Рахмоновым и другими молодыми талантами в ближайшие годы.

Столь высокое признание со стороны Ислама Махачева еще больше укрепило статус Иэна Мачадо Гэрри в промоушене и определило главное направление будущей чемпионской гонки в полусреднем весе.

А как считаете вы: действительно ли после ухода Ислама Махачева из октагона чемпионом в весе до 77 кг станет Иэн Гэрри, или Шавкат Рахмонов победит его и заберет чемпионский пояс? Сколько еще времени сам Махачев сможет защищать титул в этом весе? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим анализом нашумевшего интервью из мира ММА со всеми любителями единоборств и близкими!

Ислам МахачевШавкат РахмоновИэн Мачадо ГэрриUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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