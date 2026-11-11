На крупном мероприятии в Ташкенте Ислам Махачев объявил о своей новой цели в самбо

2 мин чтения51
На крупном мероприятии в Ташкенте Ислам Махачев объявил о своей новой цели в самбо
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Чемпион UFC Ислам Махачев получил специальный мандат на развитие самбо на международном уровне на чемпионате мира в Ташкенте.
  • Дагестанский спортсмен поставил перед собой цель популяризировать самбо по всему миру.
  • Инициатива Махачева, являющегося чемпионом России и мира по боевому самбо, может дать мощный импульс усилиям по включению этого вида спорта в программу Олимпийских игр.

Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях, звезда смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал получение специального мандата на чемпионате мира по самбо, прошедшем в столице Узбекистана — городе Ташкенте. Знаменитый дагестанский боец подчеркнул, что принял эту миссию с большой ответственностью, и пообещал вывести этот вид спорта на новый уровень.

«Будем развивать самбо во всем мире»

На своей официальной странице в социальных сетях Махачев продемонстрировал статус, полученный на престижных соревнованиях в Ташкенте, и оставил краткое и решительное послание:

«Будем развивать самбо во всем мире».

Самбо является важным фундаментом в профессиональной карьере Ислама Махачева. Прежде чем сделать шаг в мир ММА, спортсмен завоевал титулы чемпиона России и мира именно по боевому самбо. Его уникальное мастерство в партере и доминирование в октагоне неразрывно связаны с уроками этой школы.

Показатель / Этап

Карьера и достижения Ислама Махачева

Возраст и родина

35 лет, Дагестан (Россия)

Базовый вид спорта

Чемпион России и мира по боевому самбо

Карьера в ММА

Участвует в профессиональных боях с 2010 года

Дебют в UFC

2015 год

Первый чемпионский пояс

2022 год — стал чемпионом в легком весе (до 70 кг)

Защиты пояса

4 раза успешно защитил свой титул в легком весе

Второй чемпионский пояс

2025 год — завоевал чемпионство в полусреднем весе

Новая миссия

Получил мандат на развитие самбо на международном уровне в Ташкенте

«Самбо — это не только вид единоборств, но и школа дисциплины и решимости. Вступление Махачева в этот процесс в качестве посла значительно повысит глобальный авторитет самбо».

Глобальное посольство самбо от короля октагона

Присоединение Махачева, который сегодня находится на самых высоких позициях рейтинга UFC и владеет поясами в двух весах, к продвижению самбо оценивается как важное событие в мире спорта. Мировое первенство, принятое Ташкентом, стало одним из исторических турниров как с организационной точки зрения, так и по охвату.

По мнению экспертов, поддержка такой суперзвезды, как Махачев, на которого равняются миллионы молодых людей, придаст мощный импульс международным усилиям по включению самбо в программу Олимпийских игр.

Как вы считаете, будет ли активности звезд UFC, таких как Ислам Махачев, достаточно для дальнейшей популяризации самбо во всем мире и вывода его на Олимпиаду? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Спорт