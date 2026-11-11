На крупном мероприятии в Ташкенте Ислам Махачев объявил о своей новой цели в самбо

Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях, звезда смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал получение специального мандата на чемпионате мира по самбо, прошедшем в столице Узбекистана — городе Ташкенте. Знаменитый дагестанский боец подчеркнул, что принял эту миссию с большой ответственностью, и пообещал вывести этот вид спорта на новый уровень.

«Будем развивать самбо во всем мире»

На своей официальной странице в социальных сетях Махачев продемонстрировал статус, полученный на престижных соревнованиях в Ташкенте, и оставил краткое и решительное послание:

«Будем развивать самбо во всем мире».

Самбо является важным фундаментом в профессиональной карьере Ислама Махачева. Прежде чем сделать шаг в мир ММА, спортсмен завоевал титулы чемпиона России и мира именно по боевому самбо. Его уникальное мастерство в партере и доминирование в октагоне неразрывно связаны с уроками этой школы.

Показатель / Этап Карьера и достижения Ислама Махачева Возраст и родина 35 лет, Дагестан (Россия) Базовый вид спорта Чемпион России и мира по боевому самбо Карьера в ММА Участвует в профессиональных боях с 2010 года Дебют в UFC 2015 год Первый чемпионский пояс 2022 год — стал чемпионом в легком весе (до 70 кг) Защиты пояса 4 раза успешно защитил свой титул в легком весе Второй чемпионский пояс 2025 год — завоевал чемпионство в полусреднем весе Новая миссия Получил мандат на развитие самбо на международном уровне в Ташкенте

«Самбо — это не только вид единоборств, но и школа дисциплины и решимости. Вступление Махачева в этот процесс в качестве посла значительно повысит глобальный авторитет самбо».

Глобальное посольство самбо от короля октагона

Присоединение Махачева, который сегодня находится на самых высоких позициях рейтинга UFC и владеет поясами в двух весах, к продвижению самбо оценивается как важное событие в мире спорта. Мировое первенство, принятое Ташкентом, стало одним из исторических турниров как с организационной точки зрения, так и по охвату.

По мнению экспертов, поддержка такой суперзвезды, как Махачев, на которого равняются миллионы молодых людей, придаст мощный импульс международным усилиям по включению самбо в программу Олимпийских игр.

Как вы считаете, будет ли активности звезд UFC, таких как Ислам Махачев, достаточно для дальнейшей популяризации самбо во всем мире и вывода его на Олимпиаду? Оставляйте свое мнение в комментариях!