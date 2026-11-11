На крупном мероприятии в Ташкенте Ислам Махачев объявил о своей новой цели в самбо
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- Чемпион UFC Ислам Махачев получил специальный мандат на развитие самбо на международном уровне на чемпионате мира в Ташкенте.
- Дагестанский спортсмен поставил перед собой цель популяризировать самбо по всему миру.
- Инициатива Махачева, являющегося чемпионом России и мира по боевому самбо, может дать мощный импульс усилиям по включению этого вида спорта в программу Олимпийских игр.
Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях, звезда смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал получение специального мандата на чемпионате мира по самбо, прошедшем в столице Узбекистана — городе Ташкенте. Знаменитый дагестанский боец подчеркнул, что принял эту миссию с большой ответственностью, и пообещал вывести этот вид спорта на новый уровень.
«Будем развивать самбо во всем мире»
На своей официальной странице в социальных сетях Махачев продемонстрировал статус, полученный на престижных соревнованиях в Ташкенте, и оставил краткое и решительное послание:
«Будем развивать самбо во всем мире».
Самбо является важным фундаментом в профессиональной карьере Ислама Махачева. Прежде чем сделать шаг в мир ММА, спортсмен завоевал титулы чемпиона России и мира именно по боевому самбо. Его уникальное мастерство в партере и доминирование в октагоне неразрывно связаны с уроками этой школы.
Показатель / Этап
Карьера и достижения Ислама Махачева
Возраст и родина
35 лет, Дагестан (Россия)
Базовый вид спорта
Чемпион России и мира по боевому самбо
Карьера в ММА
Участвует в профессиональных боях с 2010 года
Дебют в UFC
2015 год
Первый чемпионский пояс
2022 год — стал чемпионом в легком весе (до 70 кг)
Защиты пояса
4 раза успешно защитил свой титул в легком весе
Второй чемпионский пояс
2025 год — завоевал чемпионство в полусреднем весе
Новая миссия
Получил мандат на развитие самбо на международном уровне в Ташкенте
«Самбо — это не только вид единоборств, но и школа дисциплины и решимости. Вступление Махачева в этот процесс в качестве посла значительно повысит глобальный авторитет самбо».
Глобальное посольство самбо от короля октагона
Присоединение Махачева, который сегодня находится на самых высоких позициях рейтинга UFC и владеет поясами в двух весах, к продвижению самбо оценивается как важное событие в мире спорта. Мировое первенство, принятое Ташкентом, стало одним из исторических турниров как с организационной точки зрения, так и по охвату.
По мнению экспертов, поддержка такой суперзвезды, как Махачев, на которого равняются миллионы молодых людей, придаст мощный импульс международным усилиям по включению самбо в программу Олимпийских игр.
Как вы считаете, будет ли активности звезд UFC, таких как Ислам Махачев, достаточно для дальнейшей популяризации самбо во всем мире и вывода его на Олимпиаду? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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