Почему Ислам Махачев не сможет завоевать третий пояс UFC?

В мире смешанных единоборств (ММА) бурные споры вызывает одна из величайших потенциальных сенсаций в истории UFC — вероятность того, что чемпион в двух весовых категориях Ислам Махачев завоюет чемпионский пояс и в третьем весе. Планы дагестанского бойца, ставшего абсолютной звездой организации после покорения легкого и полусреднего дивизионов, подняться в средний вес (до 84 кг) находятся в центре внимания общественности. Однако непобежденная звезда борьбы UFC, талантливый американский боец Бо Никал резко выступил против этой нашумевшей идеи, открыто заявив, что для Махачева этот шаг абсолютно нереален. Почему же американский боец поставил под сомнение шансы Махачева, в чем заключается реальная физическая разница в среднем весе и соответствуют ли этому показатели Махачева в ММА? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — все подробности анатомии сгонки веса и будущих исторических планов Махачева.

«Весовые категории придуманы не просто так»: жесткое заявление от Бо Никала

Известный американский боец Бо Никал заострил внимание на специфике среднего веса и жестко оценил шансы Ислама:

Огромная пропасть в физических габаритах: Никал подчеркнул, что разница между легким/полусредним и средним весом колоссальна, и это не просто сдвиг на пару килограммов;

Гиганты весом в 98 килограммов: Спортсзоны, выступающие в среднем весе (с лимитом в 84 кг), в повседневной жизни весят около 98 килограммов и спускаются в дивизион за счет согонки воды;

Разница в силе в октагоне: По мнению Бо Никала, противостоять такой огромной природной массе и физическому давлению спортсмену, поднявшемуся из весовых 70–77 кг, невероятно сложно.

«Нет, разница между весами слишком велика. Бойцы среднего веса сгоняют вес примерно с 98 кг. Это очень много. Весовые категории придуманы не просто так», — отметил Бо Никал.

Беспрецедентное доминирование Ислама Махачева в UFC

Разговоры о третьем поясе возникли не на пустом месте — дагестанский боец уже наводит страх на дивизионы:

На профессиональной арене с 2010 года: 34-летний Ислам Махачев демонстрирует стабильное мастерство по правилам ММА уже более 15 лет;

Исторический путь в UFC: Дебютировав в организации в 2015 году, в 2022 году спортсмен стал чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг) и успешно защитил этот пояс 4 раза;

Второй пояс и статус двойного чемпиона: В 2025 году он поднялся на чемпионский пьедестал и в полусреднем весе, войдя в число редких «двойных чемпионов» (дубле чампион) в истории организации.

Реальность сценария с третьим поясом

Самый важный вопрос, который интересует многих поклонников единоборств и экспертов ММА — сможет ли Ислам Махачев действительно стать чемпионом среднего веса и первыми «трехдивизионным чемпионом» в истории UFC? Самый главный вывод заключается в том, что опасения и фактический анализ Бо Никала вполне обоснованы: бойцы среднего веса при восстановлении перед боем превращаются в настоящих тяжеловесов весом 93–98 кг. Хотя техника, борцовские навыки и философия ведения боя Ислама Махачева находятся на высочайшем уровне, физическая ударная мощь и вес соперников в категории 84 кг в клинче могут ослабить его борцовский стиль. Тем не менее, учитывая, что Махачев и его тренерский штаб не раз преодолевали казавшиеся невозможными препятствия, если Ислам проведет специальный лагерь по набору массы и выйдет в октагон, это историческое противостояние несомненно станет самым громким событием в истории ММА.

А как считаете вы, прав ли Бо Никал — сможет ли Ислам Махачев выстоять против гигантов среднего веса, сгоняющих вес с 98 килограммов, или его превосходная техника способна победить любую массу? Стоит ли дагестанскому чемпиону рисковать ради третьего пояса? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого жаркого спора из мира ММА с близкими и любителями единоборств!