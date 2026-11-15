Что сказал Зинедин Зидан после поражения от Италии? Их ждет важный матч

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Что сказал Зинедин Зидан после поражения от Италии? Их ждет важный матч

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан поделился мыслями перед важным матчем 6-го тура группового этапа Лиги наций против Турции. Специалист подчеркнул, что после поражения от Италии со счетом 1:3 команда не должна поддаваться панике. RMC Sport приводит слова тренера.

Поражение от Италии и спокойствие Зидана

По мнению Зидана, для молодых игроков команды естественно переживать такие тяжелые моменты, и не стоит делать из этого трагедию.

«Думаю, эти футболисты привыкли участвовать в таких матчах. Мой посыл им всегда один и тот же: что бы ни случилось — в хороших или не очень хороших ситуациях — нужно сохранять позитивный настрой. Я не паникую и не собираюсь этого делать», — сказал тренер.

Он также добавил, что важно выйти на поле всего через три дня после игры с Италией, так как это отличная возможность все изменить.

Матч и ситуация в группе

Детали и показатели

Команды

Франция — Турция (Лига наций, 6-й тур)

Позиция Франции

Второе место в группе

Условие выхода в четвертьфинал

Достаточно не проиграть в матче против Турции

Состояние Мбаппе

Капитан вернулся и тренируется в обычном режиме

Килиан Мбаппевозвращение и матч против Турции

На пресс-конференции Зидан также отдельно остановился на состоянии капитана команды Килиана Мбаппе. Тренер выразил удовлетворение тем, что он снова в строю: «Я рад снова видеть Килиана Мбаппе, нашего капитана. Он тренируется в обычном режиме, все в порядке».

Напомним, что сборная Франции в данный момент занимает второе место в группе. Чтобы получить путевку в четвертьфинал турнира, французам достаточно не проиграть в матче против Турции. Встреча начнется сегодня, 15 ноября, в 00:45 по ташкентскому времени.

Как вы думаете, сможет ли сборная Франции под руководством Зинедина Зидана добиться положительного результата в матче против Турции? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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