Зинедин Зидан вспомнил первые воспоминания о Килиане Мбаппе

·1·Спорт
Зинедин Зидан вспомнил первые воспоминания о Килиане Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан с теплотой вспомнил моменты, когда много лет назад на базе «Реал Мадрида» впервые встретился с 14-летним Килианом Мбаппе. Тот факт, что спустя более десяти лет судьбы этих двух футбольных легенд вновь пересеклись на уровне национальной сборной, вызывает огромный интерес в футбольном мире. Как сообщает Goal.com, их первая встреча состоялась в столице Испании, и сейчас эти отношения вышли на совершенно новый уровень. Об этом Goal.com сообщает.

Спустя годы две великие личности снова работают вместе в сборной Франции в статусе тренера и капитана. Комментируя предстоящий матч против сборной Турции, Зинедин Зидан признался, что во время той небольшой встречи в 2012 году он даже не мог представить, что их пути в будущем снова сойдутся в национальной команде. По его словам, тогда не было никаких планов, но огромный потенциал игрока на поле был заметен сразу.

Первый визит в Мадрид и детские испытания

Первое общение между Зиданом и Мбаппе, ставшими лицом новой эры французского футбола, было недолгим, но имело большое значение. Спустя много лет, еще до того, как Килиан Мбаппе профессионально присоединился к «Реал Мадриду» в 2024 году, испанский клуб предпринимал серьезные попытки подписать его. В 2012 году 14-летнего футболиста, талантливого воспитанника академии Клерфонтен, преследовали ведущие клубы Европы.

Тогда мадридцы пригласили юного футболиста и его семью в Испанию во время школьных каникул. В течение недельного просмотра на базе Вальдебебас испанский гранд задействовал все возможности, выделив юному таланту личного водителя от стадиона «Сантьяго Бернабеу» и предоставив возможность пообщаться с такими звездами, как Криштиану Роналду. Зинедин Зидан, работавший тогда в руководстве клуба, лично показал юному нападающему базу и провел экскурсию.

Проект Монако и окончательный поворот

Этот трансфер в итоге не состоялся, так как Мбаппе и его семья посчитали приоритетным проект развития в клубе «Монако». Тем не менее, этот краткосрочный визит оставил глубокое впечатление у обеих сторон. Руководство клуба уже тогда прекрасно понимало, что юный футболист обладает уникальным талантом.

Вспоминая атмосферу того периода, Зинедин Зидан подчеркнул, что в стане мадридцев все были поражены игрой юного футболиста. Хотя тогда трансфер не состоялся, дальнейшее развитие событий всем известно. Сегодня же отношения наставника и ученика, начавшиеся с того небольшого просмотра, вышли на еще более высокий уровень в составе двукратных чемпионов мира.

Зинедин ЗиданКилиан МбаппеРеал МадридФранцияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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