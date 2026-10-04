Зинедин Зидан встал на защиту карьеры Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан выступил против резкой критики в адрес своего бывшего подопечного Криштиану Роналду, высоко оценив его выдающуюся карьеру. Как сообщает Goal.com, специалист жестко отреагировал на попытки поставить под сомнение международную карьеру нападающего после инцидента с его неожиданным отъездом из расположения сборной Португалии в Копенгагене. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

После событий в Копенгагене и разногласий с Жорже Жезушем Криштиану Роналду подвергся критике в прессе. Однако Зинедин Зидан подчеркнул, что не стоит обращать внимание на эти споры, отметив, что прошлые заслуги форварда не должны ставиться под сомнение.

Великие победы с мадридским клубом

Тренер, установивший историческое господство в Европе с «Реал Мадридом» в период с 2016 по 2018 год, вспомнил ту «золотую эру». Зинедин Зидан выразил глубокое уважение к своему бывшему нападающему, особо подчеркнув, что его место в футбольном мире уникально.

Выступая на пресс-конференции, французский тренер сказал: «Нет, я думаю, его нужно только поздравлять с великой карьерой. То, что он сделал, имеет исключительное значение». Также тренер вспомнил незабываемые моменты работы с Криштиану Роналду.

«Я был счастлив видеть его рядом, и он принес мне огромные победы, поэтому я склоняю голову перед Криштиану», — добавил Зинедин Зидан о своем бывшем подопечном.

Новый этап в сборной

Сравнивая постоянное давление в клубном футболе и рабочий график в сборной, Зинедин Зидан выразил удовлетворение своей нынешней деятельностью. По его словам, работа в клубе — это процесс, который продолжается ежедневно и требует полной отдачи времени.

Специалист, возглавивший сборную Франции, добился положительных результатов в первых матчах Лиги наций. Под его руководством команда одержала выездные победы над Турцией и Бельгией, а также сыграла вничью с Италией в Париже.