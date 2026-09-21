«Модный показ окончен, время футбола»: Зидан ввел строгий запрет в сборной Франции

·36·Спорт
«Модный показ окончен, время футбола»: Зидан ввел строгий запрет в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан принял решительное и резонансное решение, направленное на укрепление дисциплины внутри команды и концентрацию внимания игроков исключительно на результатах на поле. дербйдербйдербй.it Согласно эксклюзивному сообщению издания, легендарный французский специалист полностью пресек привычку игроков проводить долгие и бессодержательные беседы с журналистами, а также демонстрировать свой стиль одежды через экстравагантные наряды перед сборами «трехцветных».

В последние годы прибытие звезд сборной Франции в национальный технический центр «Клерфонтен» превращалось в настоящий парижский «модный показ» (фашион шов). Представители глянцевых журналов и шоу-бизнеса, далекие от спорта, поджидали игроков у базы и часами фотографировали их, что отодвигало истинные задачи сборной на второй план. Устав от такой чрезмерной роскоши и отвлекающих факторов, Зидан устанавливает жесткий фильтр: согласно новому порядку, право фотографировать игроков и общаться с ними получают только спортивные журналисты, прошедшие специальную аккредитацию Французской футбольной федерации (ФФФ).

Что ж, как эта железная дисциплина Зидана повлияет на настроение звезд и сможет ли это ограничение вернуть сборную Франции на вершину мирового футбола?

«Клерфонтен — не подиум»: суть новых правил, введенных Зиданом

Детали новых ограничений и порядков, введенных в распоряжение сборной:

  • «Неделе моды» положен конец: Официально запрещено устраивать шоу с помощью экстравагантной и дорогой одежды при прибытии игроков на базу;

  • «Красный свет» для журналистов шоу-бизнеса: Прекращен свободный доступ на базу «Клерфонтен» для изданий о моде и стиле жизни (лифестйле), не связанных со спортом;

  • Только специальная аккредитация ФФФ: Теперь право снимать членов национальной команды и брать короткие интервью предоставляется только специализированным спортивным СМИ, имеющим разрешение Французской футбольной федерации;

  • Все внимание только тренировкам: Тренерский штаб сделал обязательным условием, чтобы игроки фокусировались на тактической подготовке и физическом восстановлении, а не тратили время на выбор одежды и позирование перед камерами;

  • Единый порядок независимо от статуса звезд: Ограничения Килиан Мбаппе, Эдуарду Камавинга и другие мировые звезды, вплоть до впервые вызванных дебютантов, подпадают под эти правила в равной степени.

Сборная Франции: сравнение атмосферы до Зидана и в эпоху Зидана

Анализ изменений в центре «Клерфонтен»:

Критерии и направления

Прежний порядок (последние годы)

Новое требование Зинедина Зидана

Процесс прибытия на базу

Открытый модный показ, дорогие луки

Простая, скромная и спортивная форма одежды

Освещение в прессе

Шоу-бизнес, мода и глянцевые издания

Только официальные спортивные СМИ и медиа ФФФ

Беседы с журналистами

Долгие фотосессии и дискуссии на открытой территории

Краткое и регламентированное общение

Цель тренера

Медийный имидж и свобода пиара

Железная дисциплина, меньше шума и высокий фокус

Основной центр внимания

Обсуждения в социальных сетях

Только тактика на поле и результаты

Футбольная экспертиза: почему Зидан пошел на этот шаг?

Основные выводы инсайдеров европейского футбола и аналитиков французского спорта:

  • Восстановление дисциплины и концентрации: Зинедин Зидан всегда ненавидел лишний шум вне поля; тренер хочет очистить головы футболистов от медийного давления перед крупными турнирами;

  • Сохранение баланса внутри команды: То, что одежда некоторых молодых футболистов становилась трендом, а не их игра, могло создать нездоровую атмосферу в раздевалке; новое ограничение устраняет это разделение;

  • Возврат к чемпионскому менталитету: «Реал Мадрид», с которым Зидан неоднократно побеждал в Лиге чемпионов, знает, что успех приходит только благодаря железному порядку и 100% самоотдаче на поле;

  • Полная поддержка федерации: Руководство ФФФ с удовлетворением приняло решение тренера, так как давно пришло время положить конец нездоровым развлекательным шоу вокруг сборной.

Этот резкий демарш Зинедина Зидана показывает, что в сборной Франции началась борьба со «звездной болезнью» и открылась новая эра, работающая исключительно на победу.

Как вы считаете, является ли запрет Зинедина Зидана на «модный показ» для футболистов правильным решением, или в современном футболе шоу и личный стиль тоже необходимы? Сможет ли железная дисциплина снова привести Францию к международным трофеям? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом самых горячих дисциплинарных изменений в мировом футболе со всеми любителями футбола!

Зинедин ЗиданСборная ФранцииКлерфонтенFFFФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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