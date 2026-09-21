«Модный показ окончен, время футбола»: Зидан ввел строгий запрет в сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан принял решительное и резонансное решение, направленное на укрепление дисциплины внутри команды и концентрацию внимания игроков исключительно на результатах на поле. дербйдербйдербй.it Согласно эксклюзивному сообщению издания, легендарный французский специалист полностью пресек привычку игроков проводить долгие и бессодержательные беседы с журналистами, а также демонстрировать свой стиль одежды через экстравагантные наряды перед сборами «трехцветных».
В последние годы прибытие звезд сборной Франции в национальный технический центр «Клерфонтен» превращалось в настоящий парижский «модный показ» (фашион шов). Представители глянцевых журналов и шоу-бизнеса, далекие от спорта, поджидали игроков у базы и часами фотографировали их, что отодвигало истинные задачи сборной на второй план. Устав от такой чрезмерной роскоши и отвлекающих факторов, Зидан устанавливает жесткий фильтр: согласно новому порядку, право фотографировать игроков и общаться с ними получают только спортивные журналисты, прошедшие специальную аккредитацию Французской футбольной федерации (ФФФ).
Что ж, как эта железная дисциплина Зидана повлияет на настроение звезд и сможет ли это ограничение вернуть сборную Франции на вершину мирового футбола?
«Клерфонтен — не подиум»: суть новых правил, введенных Зиданом
Детали новых ограничений и порядков, введенных в распоряжение сборной:
«Неделе моды» положен конец: Официально запрещено устраивать шоу с помощью экстравагантной и дорогой одежды при прибытии игроков на базу;
«Красный свет» для журналистов шоу-бизнеса: Прекращен свободный доступ на базу «Клерфонтен» для изданий о моде и стиле жизни (лифестйле), не связанных со спортом;
Только специальная аккредитация ФФФ: Теперь право снимать членов национальной команды и брать короткие интервью предоставляется только специализированным спортивным СМИ, имеющим разрешение Французской футбольной федерации;
Все внимание только тренировкам: Тренерский штаб сделал обязательным условием, чтобы игроки фокусировались на тактической подготовке и физическом восстановлении, а не тратили время на выбор одежды и позирование перед камерами;
Единый порядок независимо от статуса звезд: Ограничения Килиан Мбаппе, Эдуарду Камавинга и другие мировые звезды, вплоть до впервые вызванных дебютантов, подпадают под эти правила в равной степени.
Сборная Франции: сравнение атмосферы до Зидана и в эпоху Зидана
Анализ изменений в центре «Клерфонтен»:
Критерии и направления
Прежний порядок (последние годы)
Новое требование Зинедина Зидана
Процесс прибытия на базу
Открытый модный показ, дорогие луки
Простая, скромная и спортивная форма одежды
Освещение в прессе
Шоу-бизнес, мода и глянцевые издания
Только официальные спортивные СМИ и медиа ФФФ
Беседы с журналистами
Долгие фотосессии и дискуссии на открытой территории
Краткое и регламентированное общение
Цель тренера
Медийный имидж и свобода пиара
Железная дисциплина, меньше шума и высокий фокус
Основной центр внимания
Обсуждения в социальных сетях
Только тактика на поле и результаты
Футбольная экспертиза: почему Зидан пошел на этот шаг?
Основные выводы инсайдеров европейского футбола и аналитиков французского спорта:
Восстановление дисциплины и концентрации: Зинедин Зидан всегда ненавидел лишний шум вне поля; тренер хочет очистить головы футболистов от медийного давления перед крупными турнирами;
Сохранение баланса внутри команды: То, что одежда некоторых молодых футболистов становилась трендом, а не их игра, могло создать нездоровую атмосферу в раздевалке; новое ограничение устраняет это разделение;
Возврат к чемпионскому менталитету: «Реал Мадрид», с которым Зидан неоднократно побеждал в Лиге чемпионов, знает, что успех приходит только благодаря железному порядку и 100% самоотдаче на поле;
Полная поддержка федерации: Руководство ФФФ с удовлетворением приняло решение тренера, так как давно пришло время положить конец нездоровым развлекательным шоу вокруг сборной.
Этот резкий демарш Зинедина Зидана показывает, что в сборной Франции началась борьба со «звездной болезнью» и открылась новая эра, работающая исключительно на победу.
Как вы считаете, является ли запрет Зинедина Зидана на «модный показ» для футболистов правильным решением, или в современном футболе шоу и личный стиль тоже необходимы? Сможет ли железная дисциплина снова привести Францию к международным трофеям? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом самых горячих дисциплинарных изменений в мировом футболе со всеми любителями футбола!
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