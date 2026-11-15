Поражение от Дании и потеря лидера: серьезный удар для Португалии

Матч группового этапа Лиги наций против сборной Дании завершился для Португалии тяжелым поражением и серьезными потерями. Неожиданно со счетом 1:4 уступившие португальцы лишились своего ключевого полузащитника Бернарду Силвы, который получил травму и досрочно покинул расположение команды. Об этом АС сообщает издание.

Матч с Данией и полученная травма

Бернарду Силва получил повреждение в ходе бескомпромиссного поединка против скандинавов. После окончания встречи опытный хавбек прошел углубленное медицинское обследование, которое подтвердило наличие травмы. На данный момент сроки восстановления игрока и точный характер повреждения официально не разглашаются ни клубом, ни сборной.

Ситуация и показатели Детали Результат последнего матча Дания — Португалия 4:1 (Лига наций) Травмированный игрок Бернарду Силва (полузащитник «Реал Мадрида») Пропускаемый матч Игра против Уэльса (17 ноября, вторник) Положение в группе Португалия сохраняет первое место перед последним туром

Потеря перед матчем с Уэльсом

Из-за проблем со здоровьем Бернарду Силва не сможет помочь сборной Португалии в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Португальцы во вторник, 17 ноября выйдут на поле против сборной Уэльса.

Стоит отметить, что, несмотря на неудачу в последнем туре, сборная Португалии по-прежнему занимает первое место в своей группе. Однако травма лидера и его возвращение в расположение клуба вызывают беспокойство у болельщиков и тренерского штаба.

Как вы думаете, насколько отсутствие Бернарду Силвы повлияет на будущие игры сборной Португалии? Оставляйте свое мнение в комментариях!