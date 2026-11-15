Поражение от Дании и потеря лидера: серьезный удар для Португалии
Матч группового этапа Лиги наций против сборной Дании завершился для Португалии тяжелым поражением и серьезными потерями. Неожиданно со счетом 1:4 уступившие португальцы лишились своего ключевого полузащитника Бернарду Силвы, который получил травму и досрочно покинул расположение команды. Об этом АС сообщает издание.
Матч с Данией и полученная травма
Бернарду Силва получил повреждение в ходе бескомпромиссного поединка против скандинавов. После окончания встречи опытный хавбек прошел углубленное медицинское обследование, которое подтвердило наличие травмы. На данный момент сроки восстановления игрока и точный характер повреждения официально не разглашаются ни клубом, ни сборной.
Ситуация и показатели
Детали
Результат последнего матча
Дания — Португалия 4:1 (Лига наций)
Травмированный игрок
Бернарду Силва (полузащитник «Реал Мадрида»)
Пропускаемый матч
Игра против Уэльса (17 ноября, вторник)
Положение в группе
Португалия сохраняет первое место перед последним туром
Потеря перед матчем с Уэльсом
Из-за проблем со здоровьем Бернарду Силва не сможет помочь сборной Португалии в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Португальцы во вторник, 17 ноября выйдут на поле против сборной Уэльса.
Стоит отметить, что, несмотря на неудачу в последнем туре, сборная Португалии по-прежнему занимает первое место в своей группе. Однако травма лидера и его возвращение в расположение клуба вызывают беспокойство у болельщиков и тренерского штаба.
Как вы думаете, насколько отсутствие Бернарду Силвы повлияет на будущие игры сборной Португалии? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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