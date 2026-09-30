Брайан Ример: Когда Криштиану Роналду завершит карьеру, у Португалии начнутся проблемы

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример поделился важными мыслями о будущем сборной Португалии и ветеране-нападающем Криштиану Роналду. По его мнению, завершение карьеры звездного форварда в национальной команде может спровоцировать серьезный иерархический кризис. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В сборной Португалии, готовящейся к матчу против Дании в рамках Лиги наций, основное внимание вновь приковано к Криштиану Роналду. Легендарный футболист, ныне защищающий цвета клуба «Аль-Наср», несмотря на возраст, остается центральной фигурой главной команды своей страны.

Роналду и вопрос иерархии в сборной

Согласно информации, распространенной изданием Goal.com, Брайан Ример считает критику в адрес футболиста необоснованной и подчеркивает, что его роль в команде незаменима. В интервью телеканалу ТВ2 наставник датчан отметил, что помимо пользы на поле, важно и положение игрока в раздевалке.

«Я думаю, люди часто недооценивают его влияние на команду. Уверен, что в тот день, когда он завершит карьеру в сборной, возникнет большая проблема с иерархией. Думаю, он удерживает команду очень прочными нитями», — сказал Ример.

Мнение защитников и физическое состояние

Датский защитник Йоаким Меле также признал, что против опытного нападающего играть непросто. Меле отметил, что стиль игры Роналду отличается от Гонсалу Рамуша: хотя он более статичен, благодаря своему выдающемуся бомбардирскому мастерству он может наказать соперника в любой момент.

Как сообщает издание А Бола, участие капитана португальцев в последних тренировках было несколько ограничено. Нападающий, оставшийся в запасе в матче против Норвегии, занимается по специальной индивидуальной программе для восстановления физических кондиций.

Тем не менее, Федерация футбола Португалии заявила, что у футболиста нет официальной травмы. Датчане же перед предстоящей игрой уделяют особое внимание каждому движению опытного соперника.