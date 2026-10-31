Майкл Кэррик прокомментировал поражение от «Челси» и падение «МЮ» на 16-е место

·90·Спорт
Майкл Кэррик прокомментировал поражение от «Челси» и падение «МЮ» на 16-е место

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился своими мыслями после выездного матча в рамках Английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Челси» со счетом 0:2. Болезненное поражение от лондонцев опустило манкунианцев в опасную зону турнирной таблицы — в данный момент команда занимает 16-е место в АПЛ.

В интервью авторитетному изданию BBC английский специалист открыто признал, что два тайма матча кардинально отличались друг от друга и что во второй половине встречи команда полностью потеряла контроль над игрой.

«В первом тайме мы были обязаны открывать счет»: анализ Кэррика

Главный тренер отметил, что остался доволен игрой своей команды в начале встречи, однако нереализация моментов дорого обошлась клубу:

  • Позитивный старт и упущенные возможности: По мнению Кэррика, «Манчестер Юнайтед» начал матч на подъеме, следуя плану, создал несколько опасных моментов у ворот соперника и должен был открывать счет еще в первом тайме;

  • Вялость и снижение темпа: Однако после перерыва манкунианцы не смогли сохранить интенсивность игры и заметно снизили темп.

«Неудачный гол и пенальти поставили нас в тяжелое положение»

Говоря о резком повороте событий во втором тайме, когда решилась судьба матча, Майкл Кэррик прокомментировал это так:

«Во втором тайме все словно в одночасье вышло из-под контроля. Первый пропущенный гол стал очень неудачным эпизодом, а вскоре в наши ворота назначили пенальти. Мы оказались в очень тяжелой, сложной ситуации, и игра пошла по совершенно другому сценарию».

Опасность в турнирной таблице: «МЮ» на 16-м месте

Из-за серии поражений «Манчестер Юнайтед» оказался в глубоком кризисе:

  • 16-я строчка: Клуб находится на грани опасной зоны в турнирной таблице — на 16-м месте;

  • Судьба Кэррика: Череда поражений и падение команды в нижнюю часть таблицы ставят под серьезный вопрос будущее Майкла Кэррика на посту главного тренера. Руководство клуба в ближайшее время может принять решительные меры.

Манчестер ЮнайтедМайкл КэррикАнглийская Премьер-лигаЧелси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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