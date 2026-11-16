Лига наций: Англия обыграла Испанию, Бельгия разгромила Италию

1 мин чтения58
Лига наций: Англия обыграла Испанию, Бельгия разгромила Италию

В Европе Лига наций УЕФА завершилась матчами 6-го тура группового этапа, которые прошли в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Игры последнего тура с участием топ-сборных Европы подарили множество голов и неожиданных результатов.

Испания — Англия: волевая победа англичан в гостях

Одним из центральных матчей тура стала встреча между сборными Испании и Англии в Мадриде. В динамичном и атакующем поединке гости со счетом 3:2 одержали победу.

В конце первого тайма Гарри Кейн открыл счет с пенальти, а в начале второй половины встречи Эзри Конса и Морган Уайт увеличили отрыв. В составе испанцев голами отметились Оярсабаль (с пенальти) и Нико Уильямс. Также у гостей красную карточку получил Эллиот Андерсон, досрочно покинувший поле.

Матчи и результаты

Счет и основные события

Испания — Англия

2:3 (Оярсабаль, Уильямс — Кейн, Конса, Уайт)

Бельгия — Италия

4:1 (Де Кёйпер, Нгой, Доку, Морейра — Эспозито)

Франция — Турция

2:1 (Топчу авт., Крупи — Бардакчи)

Хорватия — Чехия

2:1 (Перишич, Майер — Гложек)

Сенсационная победа Бельгии над Италией

В матче, прошедшем в Брюсселе, хозяева поля — сборная Бельгии — разгромили Италию. Несмотря на то, что Франческо Эспозито открыл счет в начале встречи, бельгийцы ответили четырьмя голами. Максим Де Кёйпер, Сирил Нгой, Жереми Доку и Станислав Морейра записали свои имена на табло, обеспечив команде крупную победу со счетом 4:1. принесли результат.

Успех Франции и Хорватии

Сборная Франции, принимавшая дома Турцию, также набрала три очка. Автогол Топчу и точный удар Брюно Крупи принесли победу французам (у турок в концовке отличился Абдулкерим Бардакчи). Кроме того, Хорватия дома обыграла Чехию со счетом 2:1 благодаря голам Ивана Перишича и Ловро Майера.

Как вы считаете, какая команда является главным фаворитом текущего сезона Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Спорт