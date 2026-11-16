Лига наций: Англия обыграла Испанию, Бельгия разгромила Италию

В Европе Лига наций УЕФА завершилась матчами 6-го тура группового этапа, которые прошли в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Игры последнего тура с участием топ-сборных Европы подарили множество голов и неожиданных результатов.

Испания — Англия: волевая победа англичан в гостях

Одним из центральных матчей тура стала встреча между сборными Испании и Англии в Мадриде. В динамичном и атакующем поединке гости со счетом 3:2 одержали победу.

В конце первого тайма Гарри Кейн открыл счет с пенальти, а в начале второй половины встречи Эзри Конса и Морган Уайт увеличили отрыв. В составе испанцев голами отметились Оярсабаль (с пенальти) и Нико Уильямс. Также у гостей красную карточку получил Эллиот Андерсон, досрочно покинувший поле.

Матчи и результаты Счет и основные события Испания — Англия 2:3 (Оярсабаль, Уильямс — Кейн, Конса, Уайт) Бельгия — Италия 4:1 (Де Кёйпер, Нгой, Доку, Морейра — Эспозито) Франция — Турция 2:1 (Топчу авт., Крупи — Бардакчи) Хорватия — Чехия 2:1 (Перишич, Майер — Гложек)

Сенсационная победа Бельгии над Италией

В матче, прошедшем в Брюсселе, хозяева поля — сборная Бельгии — разгромили Италию. Несмотря на то, что Франческо Эспозито открыл счет в начале встречи, бельгийцы ответили четырьмя голами. Максим Де Кёйпер, Сирил Нгой, Жереми Доку и Станислав Морейра записали свои имена на табло, обеспечив команде крупную победу со счетом 4:1. принесли результат.

Успех Франции и Хорватии

Сборная Франции, принимавшая дома Турцию, также набрала три очка. Автогол Топчу и точный удар Брюно Крупи принесли победу французам (у турок в концовке отличился Абдулкерим Бардакчи). Кроме того, Хорватия дома обыграла Чехию со счетом 2:1 благодаря голам Ивана Перишича и Ловро Майера.

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