Лига наций: Франция начала с победы, а Италия уступила Бельгии
Первый тур нового сезона Лиги наций УЕФА начался в европейском футболе с большого шума, исторических дебютов и неожиданных результатов. Два крупных противостояния континента подарили футбольным болельщикам поистине драматичный вечер. Во-первых, в Риме сборная Италии принимала дома Бельгию и неожиданно уступила со счетом 0:2 — в составе «красных дьяволов» Мика Годтс открыл счет на 20-й минуте, а вышедший на замену Доди Лукебакио закрепил победу гостей на 69-й минуте.
Оборона «Скуадра Адзурры» во главе с Джанлуиджи Доннаруммой оказалась бессильна перед быстрыми фланговыми атаками соперника. С другой стороны, в упорном матче в Стамбуле сборная Франции гостила у Турции и добилась сложной и важной победы со счетом 1:0. Эта встреча стала первым официальным дебютом легендарного Зинедина Зидана в качестве главного тренера сборной Франции, а успех ей принес единственный гол капитана Киллиана Мбаппе на 54-й минуте. В концовке встречи турецкий вратарь Угурджан Чакыр получил красную карточку и был удален с поля на 88-й минуте.
И так, какую тактику выбрала обновленная Франция Зидана и почему подопечные Лучано Спаллетти потерпели полное поражение от Бельгии на своем поле?
«Исторический дебют Зидана, удар Мбаппе и сенсация Бельгии»: 5 главных пунктов 1-го тура
Самые важные официальные факты по центральным матчам 1-го тура Лиги наций:
Зидан начал с победы: Легендарный Зинедин Зидан добился победы уже в своем первом официальном матче у руля сборной Франции;
Мбаппе в решающей роли: Единственный мяч, забитый Киллианом Мбаппе на 54-й минуте, принес «трехцветным» 3 очка на выезде в Турции;
Турция осталась в меньшинстве: На 88-й минуте голкипер хозяев Угурджан Чакыр был изгнан с поля за грубость;
Бельгия преподнесла урок Италии: Благодаря голам Годтса и Лукебакио Бельгия одержала уверенную победу над Италией со счетом 2:0 на выезде;
Провалы в обороне Италии: Центр защиты в составе Доннаруммы, Ди Лоренцо и Калафьори не смог остановить быстрые контратаки Бельгии.
1-й тур Лиги наций: Сравнение матчей Италия — Бельгия и Турция — Франция
Статистические и технические показатели двух центральных противостояний:
Критерии и показатели
Матч Италия — Бельгия
Матч Турция — Франция
Итоговый счет
0:2 (Победа Бельгии)
0:1 (Победа Франции)
Авторы голов
М. Годтс (20'), Д. Лукебакио (69')
Киллиан Мбаппе (54')
Тренерский фактор
Тактический кризис Лучано Спаллетти
Официальный дебют Зинедина Зидана
Действия вратарей
Доннарумма (пропустил 2 мяча) / Ламменс («сухой»)
Меньян («сухой») / Чакыр (удален на 88')
Дисциплина и карточки
Борьба без грубостей
Красная карточка на 88-й минуте (Чакыр)
Звезды атаки
Кин, Эспозито, Камбьяги
Мбаппе, Дембеле, Олисе, Шерки
Футбольная экспертиза: Почему победил Зидан, а Италия оступилась?
Выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:
«Победительный менталитет Зидана»: Сборная Франции вела себя предельно хладнокровно в такой горячей атмосфере, как в Турции; Зидан за счет связки Ману Коне и Адриена Рабио в центре поля полностью сковал созидательные действия Арды Гюлера и Кенана Йылдыза, а в атаке судьбу матча решила индивидуальное мастерство Мбаппе;
Удаление Чакыра и давление турок: Турция перешла к активному прессингу во втором тайме, чтобы сравнять счет, но ошибка вратаря и удаление с поля на 88-й минуте свели на нет финальный штурм хозяев;
Кризис обороны Италии: Несмотря на наличие Бареллы и Тонали в центре, «Скуадра Адзурра» не выдержала высокой скорости крайних нападающих Бельгии — Годтса и Лукебакио. Креативные пасы де Брёйне и быстрые перестроения обеспечили гостям абсолютное тактическое превосходство в обоих таймах.
А как вы думаете, сможет ли Зинедин Зидан выиграть со сборной Франции все трофеи точно так же, как в «Реале»? Какую личную оценку вы дадите поражению Италии от Бельгии со счетом 0:2 на своем поле? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим бурным анализом Лиги наций со всеми любителями футбола!
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