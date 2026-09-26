Лига наций: Франция начала с победы, а Италия уступила Бельгии

Первый тур нового сезона Лиги наций УЕФА начался в европейском футболе с большого шума, исторических дебютов и неожиданных результатов. Два крупных противостояния континента подарили футбольным болельщикам поистине драматичный вечер. Во-первых, в Риме сборная Италии принимала дома Бельгию и неожиданно уступила со счетом 0:2 — в составе «красных дьяволов» Мика Годтс открыл счет на 20-й минуте, а вышедший на замену Доди Лукебакио закрепил победу гостей на 69-й минуте.

Оборона «Скуадра Адзурры» во главе с Джанлуиджи Доннаруммой оказалась бессильна перед быстрыми фланговыми атаками соперника. С другой стороны, в упорном матче в Стамбуле сборная Франции гостила у Турции и добилась сложной и важной победы со счетом 1:0. Эта встреча стала первым официальным дебютом легендарного Зинедина Зидана в качестве главного тренера сборной Франции, а успех ей принес единственный гол капитана Киллиана Мбаппе на 54-й минуте. В концовке встречи турецкий вратарь Угурджан Чакыр получил красную карточку и был удален с поля на 88-й минуте.

И так, какую тактику выбрала обновленная Франция Зидана и почему подопечные Лучано Спаллетти потерпели полное поражение от Бельгии на своем поле?

«Исторический дебют Зидана, удар Мбаппе и сенсация Бельгии»: 5 главных пунктов 1-го тура

Самые важные официальные факты по центральным матчам 1-го тура Лиги наций:

Зидан начал с победы: Легендарный Зинедин Зидан добился победы уже в своем первом официальном матче у руля сборной Франции;

Мбаппе в решающей роли: Единственный мяч, забитый Киллианом Мбаппе на 54-й минуте, принес «трехцветным» 3 очка на выезде в Турции;

Турция осталась в меньшинстве: На 88-й минуте голкипер хозяев Угурджан Чакыр был изгнан с поля за грубость;

Бельгия преподнесла урок Италии: Благодаря голам Годтса и Лукебакио Бельгия одержала уверенную победу над Италией со счетом 2:0 на выезде;

Провалы в обороне Италии: Центр защиты в составе Доннаруммы, Ди Лоренцо и Калафьори не смог остановить быстрые контратаки Бельгии.

1-й тур Лиги наций: Сравнение матчей Италия — Бельгия и Турция — Франция

Статистические и технические показатели двух центральных противостояний:

Критерии и показатели Матч Италия — Бельгия Матч Турция — Франция Итоговый счет 0:2 (Победа Бельгии) 0:1 (Победа Франции) Авторы голов М. Годтс (20'), Д. Лукебакио (69') Киллиан Мбаппе (54') Тренерский фактор Тактический кризис Лучано Спаллетти Официальный дебют Зинедина Зидана Действия вратарей Доннарумма (пропустил 2 мяча) / Ламменс («сухой») Меньян («сухой») / Чакыр (удален на 88') Дисциплина и карточки Борьба без грубостей Красная карточка на 88-й минуте (Чакыр) Звезды атаки Кин, Эспозито, Камбьяги Мбаппе, Дембеле, Олисе, Шерки

Футбольная экспертиза: Почему победил Зидан, а Италия оступилась?

Выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:

«Победительный менталитет Зидана»: Сборная Франции вела себя предельно хладнокровно в такой горячей атмосфере, как в Турции; Зидан за счет связки Ману Коне и Адриена Рабио в центре поля полностью сковал созидательные действия Арды Гюлера и Кенана Йылдыза, а в атаке судьбу матча решила индивидуальное мастерство Мбаппе;

Удаление Чакыра и давление турок: Турция перешла к активному прессингу во втором тайме, чтобы сравнять счет, но ошибка вратаря и удаление с поля на 88-й минуте свели на нет финальный штурм хозяев;

Кризис обороны Италии: Несмотря на наличие Бареллы и Тонали в центре, «Скуадра Адзурра» не выдержала высокой скорости крайних нападающих Бельгии — Годтса и Лукебакио. Креативные пасы де Брёйне и быстрые перестроения обеспечили гостям абсолютное тактическое превосходство в обоих таймах.

А как вы думаете, сможет ли Зинедин Зидан выиграть со сборной Франции все трофеи точно так же, как в «Реале»? Какую личную оценку вы дадите поражению Италии от Бельгии со счетом 0:2 на своем поле? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим бурным анализом Лиги наций со всеми любителями футбола!