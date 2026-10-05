Матч Лиги наций: почему Бельгия уже 8 лет не может победить Францию?

·38·Спорт
Матч Лиги наций: почему Бельгия уже 8 лет не может победить Францию?

В 4-м туре Лиги наций УЕФА два гиганта европейского футбола — национальные сборные Франции и Бельгии — вновь сойдутся на футбольном поле. «Трехцветные», принимающие «красных дьяволов» на своем поле, нацелены не только укрепить лидерство в группе, но и продолжить безупречное превосходство над соперником, установленное в последние годы.

Команды двух соседних государств на сегодняшний день провели между собой в общей сложности 76 матчей на международной арене, и их противостояние имеет одну из самых богатых историй в мировом футболе.

Полная французская гегемония: черная серия из 6 матчей

Хотя по количеству исторических матчей заметны равенство и накал, если взглянуть на противостояния последних 8 лет, становится очевидным абсолютное превосходство национальной сборной Франции.

Бельгийцы неизменно не могут преодолеть французский барьер как на решающих стадиях плей-офф крупных турниров, так и в матчах Лиги наций. Всего несколько дней назад — 28 сентября в матче, прошедшем в Брюсселе, сборная Франции одержала минимальную гостевую победу со счетом 1:0 и завоевала важные три очка.

Результаты последних 6 противостояний:

  • 28.09.2026 — Бельгия 0:1 Франция (Лига наций)

  • 14.10.2024 — Бельгия 1:2 Франция (Лига наций)

  • 09.09.2024 — Франция 2:0 Бельгия (Лига наций)

  • 01.07.2024 — Франция 1:0 Бельгия (Евро-2024, 1/8 финала)

  • 07.10.2021 — Бельгия 2:3 Франция (Лига наций, полуфинал)

  • 10.07.2018 — Франция 1:0 Бельгия (Чемпионат мира, полуфинал)

Пришло ли время реванша или серия продолжится?

Как видно из цифр, Бельгия познала горечь поражений во всех последних 6 матчах. Особенно болезненные неудачи на ЧМ-2018 и Евро-2024 усилили психологическое давление на команду.

Предстоящий матч 4-го тура считается для бельгийцев одной из важнейших возможностей поставить точку в этой многолетней неприятной серии и избавиться от традиционного давления Франции. Французы же перед лицом своих болельщиков намерены довести победную серию до 7 матчей.

Лига наций УЕФАСборная Франции по футболуСборная Бельгии по футболуФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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