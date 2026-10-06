14-минутное шоу во Франции: неожиданные результаты в Лиге наций

·48·Спорт
14-минутное шоу во Франции: неожиданные результаты в Лиге наций

Состоялись матчи 4-го тура Лиги наций. В группе 1 Лиги А сборная Франции одержала крупную победу над Бельгией, доведя количество своих очков на турнире до 10. Италия же обыграла Турцию со счетом 3:1 и с 7 очками укрепила свои позиции в группе.

Однако больше всего внимания в победе Франции привлекла эффективность вышедших на замену Майкла Олисе и Дезире Дуэ за короткий отрезок времени. Два футболиста приняли участие во всех голах Франции всего за 14 минут.

Лига нацийФранцияМайкл ОлисеДезире Дуэ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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