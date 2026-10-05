Известны составы Франции и Италии: важные матчи в Лиге наций

·45·Спорт
Известны составы Франции и Италии: важные матчи в Лиге наций

В Лиге наций продолжаются матчи 4-го тура. В 23:45 по ташкентскому времени начнутся две важные встречи в группе 1 Лиги А. Франция примет на своем поле Бельгию, а Италия померзится силами с Турцией. Названы стартовые составы на оба матча.

Ситуация в группе 1 Лиги А довольно интересная. Франция лидирует с 7 очками, а Бельгия отстает от нее с 6 очками. На счету Италии 4 очка. Турция же пока не набрала ни одного очка.

Поэтому сегодняшние матчи могут определить не только очередные 3 очка, но и расстановку сил в группе.

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Сборная Франции начнет матч против Бельгии сильным составом.

Основной состав Франции:

Рест — Йоро, Лакруа, Кунде — Диуф, Камавинга, Коне, Аклиуш — Барколя, Дембеле, Леполь.

Хозяева идут на первом месте в группе с 7 очками. Бельгия преследует Францию с 6 очками.

Поэтому победившая в парижском матче команда получит возможность еще больше укрепить свое превосходство в группе.

Бельгия, в свою очередь, нацелена оказать серьезное сопротивление Франции.

Основной состав Бельгии:

Вандевордт — Нгой, Сейс, Ванакен, Кастань — Лавия, Раскин — Лукебакио, Мехеле, Морейра — Лукаку.

Выход Ромелу Лукаку в стартовом составе в качестве основного нападающего показывает, кто будет главным орудием Бельгии в атаке.

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Параллельно Италия на своем поле принимает Турцию.

Италия идет на третьем месте в группе с 4 очками. Турция после первых трех туров осталась без очков.

Основной состав Италии выглядит следующим образом:

Доннарумма — Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Руджери — Барелла, Романо, Думбия, Вергара — Мальдини, Скамакка.

Для Италии эта встреча крайне важна с точки зрения улучшения позиций в группе. Если команда победит дома, у нее появится еще лучший шанс в борьбе за высокие места.

А Турция выходит на поле, не имея в активе набранных очков.

Основной состав Турции:

Чакыр — Челик, Бардакджи, Кабак, Эльмали — Кадыоглу, Юксек, Озджан — Кахведжи, Акгюн, Симсир.్‌

Ситуация в группе накалится еще больше

Результаты двух матчей 4-го тура могут серьезно изменить ситуацию в группе 1 Лиги А.

Франция пока занимает первое место с 7 очками. На одно очко от нее отстает Бельгия. Италия с 4 очками располагается на третьей строчке, а Турция замыкает таблицу без очков.

Следовательно, в матче Франция–Бельгия цена каждого очка высока. А для Италии победа в игре с Турцией может стать важным шагом к тому, чтобы приблизиться к лидирующим позициям.

Особенно привлекает внимание противостояние между Францией и Бельгией как прямая борьба за лидерство в группе.

Главный вопрос сегодня — кто завладеет инициативой?

Каждый тур группового этапа в Лиге наций приобретает все большую значимость для команд. Если Франция обыграет Бельгию дома, то укрепит свои позиции лидера. А победа Бельгии создаст ей возможность захватить первое место в группе.

Задача Италии также ясна — компенсировать потерянные в матче с Турцией очки и продолжить борьбу за высокие места.

Ну а Турция выйдет на поле за своими первыми очками на турнире.

Таким образом, две встречи, которые начнутся в 23:45 по ташкентскому времени, могут определить дальнейшую картину в группе 1 Лиги А. С одной стороны, столкновение Франции и Бельгии за лидерство, с другой — шанс Италии вернуться на верхние строчки: главная интрига 4-го тура сосредоточена именно в этих двух матчах.

Лига нацийФранция‑БельгияИталия‑ТурцияЛига А группа 1
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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