Сенсационное поражение со счетом 1:4: на что пожаловался лидер «Скуадры адзурры»?

Сборная Италии Лига наций УЕФА в шестом туре группового этапа потерпела неожиданное крупное поражение в важнейшем матче против Бельгии. Уступив на выезде со счетом 1:4 «Скуадра адзурра», несмотря на долгое лидерство в группе, в итоге не смогла пробиться в стадию плей-офф.

Усталость и трудности нового этапа

После матча вратарь и капитан команды Джанлуиджи Доннарумма в интервью пресс-службе УЕФА раскрыл основные причины поражения. По его словам, сказалась физическая усталость футболистов: