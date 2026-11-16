Сенсационное поражение со счетом 1:4: на что пожаловался лидер «Скуадры адзурры»?
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- Сборная Италии потерпела крупное поражение в счете 1:4 от Бельгии в шестом туре Лиги наций УЕФА и не смогла выйти в стадию плей-офф.
- Капитан команды Джанлуиджи Доннарумма отметил, что причиной неудачи стали физическая усталость футболистов и более сильная игра соперника на поле.
- Несмотря на долгое лидерство в группе, итальянцы были вынуждены досрочно завершить участие в турнире.
Сборная Италии Лига наций УЕФА в шестом туре группового этапа потерпела неожиданное крупное поражение в важнейшем матче против Бельгии. Уступив на выезде со счетом 1:4 «Скуадра адзурра», несмотря на долгое лидерство в группе, в итоге не смогла пробиться в стадию плей-офф.
Усталость и трудности нового этапа
После матча вратарь и капитан команды Джанлуиджи Доннарумма в интервью пресс-службе УЕФА раскрыл основные причины поражения. По его словам, сказалась физическая усталость футболистов:
«Мы начали новый этап, и на этом пути естественны как взлеты, так и падения. Мы провели отличный матч против Франции, но в этот раз вышли на поле немного уставшими», — сказал опытный голкипер.
Матч и показатели команды
Детали
Турнир и стадия
Лига наций УЕФА, 6-й тур
Результат
Бельгия — Италия 4:1
Основная проблема
Физическая усталость и более уверенная игра соперника
Итоговый результат
Потеря лидерства и вылет из плей-офф
Превосходство соперника и признание факта
Доннарумма напомнил, что в предыдущих матчах никто не ожидал от Италии таких плохих результатов. Он также объективно признал, что именно в этой встрече сборная Бельгии выглядела сильнее во всех аспектах игры. Для итальянских футболистов этот тяжелый результат привел к досрочному завершению участия в турнире.
Как вы считаете, сможет ли сборная Италии под руководством Роберто Манчини быстро выйти из этого кризиса? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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