Анчелотти озвучил решение насчет следующего состава сборной Бразилии

Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о текущем состоянии команды и планах на следующий сбор после крупной победы над Индией со счетом 4:0.

Итальянский специалист подчеркнул, что некоторым молодым футболистам в национальной команде требуется время и игровая практика для более полного раскрытия своего потенциала. При этом Анчелотти сообщил, что имеет довольно четкое представление о составе на следующий вызов.

Анчелотти доволен своими игроками

Матч против Индии завершился уверенной победой Бразилии. После результата 4:0 Анчелотти дал положительную оценку возможностям роста футболистов.

«Мы завершаем этот период с уверенностью в том, что наши игроки могут расти дальше. У каждого футболиста есть свои уникальные особенности, и в итоге мы довольны их действиями», — сказал тренер.

По мнению Анчелотти, хотя сборная играет под постоянным давлением, в каждой встрече важно максимально использовать имеющиеся возможности.

Главная проблема для молодежи — игровая практика

Бразильский тренер также затронул тему футболистов, которые недостаточно выступают за свои клубы.

Он подчеркнул, что в конкурентных международных матчах игрокам с дефицитом игровой практики гораздо сложнее проявить себя.

Анчелотти отметил это на примере Эстевао и Эндрика.

«Футболистам с небольшой игровой практикой в клубах сложно выходить на поле в конкурентных матчах. Это касается и Эстевао, и Эндрика», — заявил Анчелотти.

Больших изменений в составе сборной не будет

Итальянский специалист также дал важный сигнал относительно состава на следующий сбор.

По словам Анчелотти, масштабные изменения в сборной Бразилии не планируются. Однако он намерен протестировать и других молодых игроков, которые не смогли принять участие в текущем сборе.

«У меня есть довольно четкое представление о составе на следующий вызов. Мы не будем менять многое, но я хочу рассмотреть и других молодых футболистов, которые не были готовы к этому сбору национальной команды», — сказал тренер.

Это означает, что Анчелотти планирует сохранить костяк сборной Бразилии и при этом дать шанс новым именам на будущее.

Бразилия снова вернется в Азию

<ف>Следующие испытания сборной Бразилии также пройдут в Азии.

В следующем месяце «селесао» в рамках товарищеских матчей выйдут на поле против национальных команд Японии и Сингапура.

Таким образом, для Анчелотти эти матчи станут важной возможностью не только ради результата, но и для еще одной проверки состава перед чемпионатом мира.