Нидерланды разгромили Грецию со счетом 7:0: что об этом думает Хави Эрнандес?
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- В 5-м туре Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов одержала крупную победу над Грецией со счетом 7:0.
- Главный тренер команды Хави Эрнандес выразил удовлетворение игрой подопечных и особо отметил труд футболистов.
- В этом матче Тиджани Рейндерс оформил хет-трик, Юрриен Тимбер забил дубль, а Хавьер Саммервилл и Дониэлл Мален стали авторами по одному голу.
В рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов приняла на своем поле Грецию и сотворила настоящую сенсацию. Забив в ворота соперника 7 безответных мячей, нидерландцы подарили болельщикам незабываемый вечер.
Комментарии Хави Эрнандеса после матча
После встречи главный тренер сборной Нидерландов Хави Эрнандес поделился своими мыслями об игре с официальным сайтом УЕФА:
«Я очень доволен игрой. Мы проделали отличную работу: знали, как проводить атаки, несколько раз воспользовались свободными зонами и создали множество моментов. Первый тайм прошел великолепно, поэтому я должен поздравить футболистов. Но это всего лишь один матч. Мы должны продолжать в том же духе. Впереди еще долгий путь», — сказал тренер.
Также Хави отдельно остановился на силе соперника:
«Футболисты очень усердно работают на тренировках. Я горжусь ими. У Греции очень хорошая команда, в составе достаточно талантливых игроков, особенно в атаке. Они выступают за сильные клубы. Поэтому сегодня мы действовали на высоком уровне. Крупная победа!»
Показатели матча и авторы голов
Данные
Счет
Нидерланды — Греция — 7:0
Авторы голов
Хавьер Саммервилл, Тиджани Рейндерс (3), Юрриен Тимбер (2), Дониэлл Мален
Положение в группе
Нидерланды (11 очков, 1-е место), Греция (8 очков, 2-е место)
Герои матча и ситуация в группе
Напомним, что в этом матче счет открыл Хавьер Саммервилл, а Тиджани Рейндерс трижды поразил ворота соперника, оформив хет-трик. Также дубль на счету Юрриена Тимбера, а Дониэлл Мален поставил финальную точку.
После этой крупной победы сборная Нидерландов, набрав 11 очков, уверенно лидирует во 2-й группе. Греция с 8 очками идет на втором месте.
Как вы считаете, сможет ли сборная Нидерландов под руководством Хави Эрнандеса завоевать главный трофей в текущем сезоне Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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