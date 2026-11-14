Нидерланды разгромили Грецию со счетом 7:0: что об этом думает Хави Эрнандес?

«Я очень доволен игрой. Мы проделали отличную работу: знали, как проводить атаки, несколько раз воспользовались свободными зонами и создали множество моментов. Первый тайм прошел великолепно, поэтому я должен поздравить футболистов. Но это всего лишь один матч. Мы должны продолжать в том же духе. Впереди еще долгий путь», — сказал тренер.

После встречи главный тренер сборной Нидерландов Хави Эрнандес поделился своими мыслями об игре с официальным сайтом УЕФА:

В рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов приняла на своем поле Грецию и сотворила настоящую сенсацию. Забив в ворота соперника 7 безответных мячей , нидерландцы подарили болельщикам незабываемый вечер.

«Футболисты очень усердно работают на тренировках. Я горжусь ими. У Греции очень хорошая команда, в составе достаточно талантливых игроков, особенно в атаке. Они выступают за сильные клубы. Поэтому сегодня мы действовали на высоком уровне. Крупная победа!»

Показатели матча и авторы голов Данные Счет Нидерланды — Греция — 7:0 Авторы голов Хавьер Саммервилл, Тиджани Рейндерс (3), Юрриен Тимбер (2), Дониэлл Мален Положение в группе Нидерланды (11 очков, 1-е место), Греция (8 очков, 2-е место)

Герои матча и ситуация в группе

Напомним, что в этом матче счет открыл Хавьер Саммервилл, а Тиджани Рейндерс трижды поразил ворота соперника, оформив хет-трик. Также дубль на счету Юрриена Тимбера, а Дониэлл Мален поставил финальную точку.

После этой крупной победы сборная Нидерландов, набрав 11 очков, уверенно лидирует во 2-й группе. Греция с 8 очками идет на втором месте.

Как вы считаете, сможет ли сборная Нидерландов под руководством Хави Эрнандеса завоевать главный трофей в текущем сезоне Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!