Хави назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

·14·Спорт
Хави назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

Главный тренер сборной Нидерландов Хави Эрнандес назвал талант клуба «Барселона» Ламина Ямаля главным претендентом на престижную награду этого года — «Золотой мяч» Перед своим тренерским дебютом в матче против Германии специалист в интервью спортивным изданиям назвал 19-летнего нападающего настоящим талантом поколения и выразил уверенность в том, что в будущем он будет доминировать в мировом футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространенной изданием SPORT, Хави, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире КНВБ в Зейсте, особо отметил уникальные качества Ямаля. Признавая сильное выступление Лионелья Месси на чемпионате мира, он подчеркнул, что победы испанских футболистов на мундиале в первую очередь заслуживают признания. Бывший полузащитник отметил, что у молодой звезды есть все шансы завоевать награду в этом году.

«Барселона» и наследие Ханси Флика

В ходе беседы Хави также остановился на своей тренерской карьере в каталонском клубе и о том, как он стабилизировал команду в один из самых тяжелых финансовых периодов в истории клуба. Он выразил гордость тем, что в свое время привлек в основной состав таких воспитанников академии, как Ламин Ямаль, Фермин Лопес и Пау Кубарси. По мнению тренера, фундамент, заложенный в те трудные времена, стал основой для успехов нынешнего поколения.

Также 46-летний специалист похвалил действующего главного тренера Ханси Флика за поддержание сильной динамики команды. Хави, подчеркнув, что рад внести свой вклад в восстановление клуба в его самый сложный период, не скрывал радости от достижений этого поколения. По его словам, «Барселона» сегодня идет по верному пути, и достигаемые результаты не случайны.

Новый вызов в Нидерландах

Говоря о своей новой работе на международной арене, Хави отметил глубокую тактическую связь между нидерландским футболом и традиционной позиционной игрой «Барселоны». Он добавил, что на базе в Зейсте созданы комфортные условия, а тот факт, что тренерский штаб и футболисты добираются на тренировки на велосипедах, делает процесс еще более интересным.

Предстоящий матч против Германии станет первым серьезным испытанием для специалиста в качестве главного тренера сборной Нидерландов. Бывший наставник «Барселоны» намерен достичь ярких результатов и со своей новой командой, начав процесс интеграции философии нидерландского футбола со своим тактическим видением.

Хави ЭрнандесЛамин ЯмальЗолотой мячБарселонаНидерланды
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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