Хави назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

Главный тренер сборной Нидерландов Хави Эрнандес назвал талант клуба «Барселона» Ламина Ямаля главным претендентом на престижную награду этого года — «Золотой мяч» Перед своим тренерским дебютом в матче против Германии специалист в интервью спортивным изданиям назвал 19-летнего нападающего настоящим талантом поколения и выразил уверенность в том, что в будущем он будет доминировать в мировом футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространенной изданием SPORT, Хави, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире КНВБ в Зейсте, особо отметил уникальные качества Ямаля. Признавая сильное выступление Лионелья Месси на чемпионате мира, он подчеркнул, что победы испанских футболистов на мундиале в первую очередь заслуживают признания. Бывший полузащитник отметил, что у молодой звезды есть все шансы завоевать награду в этом году.

«Барселона» и наследие Ханси Флика

В ходе беседы Хави также остановился на своей тренерской карьере в каталонском клубе и о том, как он стабилизировал команду в один из самых тяжелых финансовых периодов в истории клуба. Он выразил гордость тем, что в свое время привлек в основной состав таких воспитанников академии, как Ламин Ямаль, Фермин Лопес и Пау Кубарси. По мнению тренера, фундамент, заложенный в те трудные времена, стал основой для успехов нынешнего поколения.

Также 46-летний специалист похвалил действующего главного тренера Ханси Флика за поддержание сильной динамики команды. Хави, подчеркнув, что рад внести свой вклад в восстановление клуба в его самый сложный период, не скрывал радости от достижений этого поколения. По его словам, «Барселона» сегодня идет по верному пути, и достигаемые результаты не случайны.

Новый вызов в Нидерландах

Говоря о своей новой работе на международной арене, Хави отметил глубокую тактическую связь между нидерландским футболом и традиционной позиционной игрой «Барселоны». Он добавил, что на базе в Зейсте созданы комфортные условия, а тот факт, что тренерский штаб и футболисты добираются на тренировки на велосипедах, делает процесс еще более интересным.

Предстоящий матч против Германии станет первым серьезным испытанием для специалиста в качестве главного тренера сборной Нидерландов. Бывший наставник «Барселоны» намерен достичь ярких результатов и со своей новой командой, начав процесс интеграции философии нидерландского футбола со своим тактическим видением.