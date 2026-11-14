Лига наций: Нидерланды разгромили Грецию на своем поле со счетом 7:0

В Европе матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА вошли в решающую фазу. Прошедшие игры подарили болельщикам множество голов и моменты, наполненные напряженной борьбой. Особенно ярким событием тура стала крупная победа сборной Нидерландов на своем поле.

Нидерланды — Греция: сенсационная победа со счетом 7:0

Сборная Нидерландов принимала на своем поле Грецию и не оставила сопернику ни единого шанса — 7:0.

Атакующая игра хозяев поля в этом матче поразила всех. В частности, Рейндерс показал великолепную игру, оформив хет-трик. Также Тимбер записал на свой счет дубль, а Саммервилл и Мален забили по одному голу, внеся свой вклад в разгромную победу.

Детали матча Нидерланды — Греция Показатели Счет 7:0 Авторы голов Саммервилл (6'), Рейндерс (12', 18', 33'), Тимбер (40', 59'), Мален (61') Главный герой Рейндерс (хет-трик)

Сербия — Германия и результаты других матчей

Еще одна интересная встреча в рамках тура прошла между сборными Сербии и Германии. Национальная команда Германии, игравшая в гостях, победила соперника со счетом 3:1. В составе немцев авторами голов стали Виртц и Груда, еще один мяч в свои ворота забил игрок хозяев Бабич. В составе сборной Сербии ответный гол забил тот же Бабич.

Также результаты других матчей, зафиксированные в рамках тура, выглядят следующим образом:

Словакия — Швейцария — 0:0 (ничья);

Шотландия — Северная Македония — 2:1 (Макгинн оформил дубль, в составе Северной Македонии гол забил Растодер).

Матчи следующего тура Лиги наций станут еще более решающими и важными для команд.

Как вы считаете, какая сборная является главным претендентом на завоевание главного трофея в текущем сезоне Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!