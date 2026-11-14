Лига наций: Нидерланды разгромили Грецию на своем поле со счетом 7:0
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- В 5-м туре Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов обыграла Грецию на своем поле со счетом 7:0.
- В этом матче Рейндерс оформил хет-трик, Тимбер забил дубль, а Саммервилл и Мален стали авторами по одному голу.
- Также Германия в гостях победила Сербию со счетом 3:1.
- В других матчах тура Словакия и Швейцария сыграли вничью, а Шотландия обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.
В Европе матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА вошли в решающую фазу. Прошедшие игры подарили болельщикам множество голов и моменты, наполненные напряженной борьбой. Особенно ярким событием тура стала крупная победа сборной Нидерландов на своем поле.
Нидерланды — Греция: сенсационная победа со счетом 7:0
Сборная Нидерландов принимала на своем поле Грецию и не оставила сопернику ни единого шанса — 7:0.
Атакующая игра хозяев поля в этом матче поразила всех. В частности, Рейндерс показал великолепную игру, оформив хет-трик. Также Тимбер записал на свой счет дубль, а Саммервилл и Мален забили по одному голу, внеся свой вклад в разгромную победу.
Детали матча Нидерланды — Греция
Показатели
Счет
7:0
Авторы голов
Саммервилл (6'), Рейндерс (12', 18', 33'), Тимбер (40', 59'), Мален (61')
Главный герой
Рейндерс (хет-трик)
Сербия — Германия и результаты других матчей
Еще одна интересная встреча в рамках тура прошла между сборными Сербии и Германии. Национальная команда Германии, игравшая в гостях, победила соперника со счетом 3:1. В составе немцев авторами голов стали Виртц и Груда, еще один мяч в свои ворота забил игрок хозяев Бабич. В составе сборной Сербии ответный гол забил тот же Бабич.
Также результаты других матчей, зафиксированные в рамках тура, выглядят следующим образом:
Словакия — Швейцария — 0:0 (ничья);
Шотландия — Северная Македония — 2:1 (Макгинн оформил дубль, в составе Северной Македонии гол забил Растодер).
Матчи следующего тура Лиги наций станут еще более решающими и важными для команд.
Как вы считаете, какая сборная является главным претендентом на завоевание главного трофея в текущем сезоне Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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