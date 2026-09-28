Первая победа Хави в Нидерландах: «Мы должны изменить менталитет»

Во 2-м туре Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов на выезде одержала волевую победу над Сербией со счетом 2:1. Этот матч, прошедший на арене «Райко Митич» в Белграде, стал первой исторической победой для испанского специалиста Хави Эрнандеса у руля «страны тюльпанов». После матча в интервью пресс-службе УЕФА Хави заявил, что его команда заслуженно взяла 3 очка, но не стал скрывать, что в плане качества игры еще предстоит проделать много работы.

Главный тренер открыто подчеркнул, что требует от подопечных 90 минут непрерывного прессинга и полного контроля мяча, а для этого придется изменить менталитет состава. Нидерланды, сыгравшие в 1-м туре вничью с Германией (1:1), теперь довели количество своих очков до 4 и готовятся к матчу против Греции, который состоится 1 октября.

«Первый триумф Хави, требование прессинга и давление Сербии»: 5 основных тезисов заявления тренера

Важные моменты из официального анализа и мыслей Хави после матча с Сербией:

Первая официальная победа эпохи Хави: счет 2:1 в Белграде стал первым успехом испанского тренера во главе Нидерландов;

«90 минут прессинга и контроля мяча»: Хави требует, чтобы его команда действовала полностью с мячом и организовывала высокий прессинг на каждой линии;

Необходимость обновления менталитета: тренер сообщил, что работает над полной адаптацией психологического подхода нидерландских футболистов к сугубо атакующему и агрессивному стилю;

Опасное сопротивление Сербии: отмечается, что после выхода на поле Тадича, Йовича и Костича игра осложнилась, но победа все же справедливо осталась за нидерландцами;

Очередное испытание против Греции: сыгравшие вничью с Германией в 1-м туре нидерландцы 1 октября отправятся в гости к сенсационной Греции.

Анализ первых двух туров Нидерландов в Лиге наций

Классификация стартовых показателей команды под руководством Хави:

Стадия турнира Соперник и место проведения матча Итоговый счет Статус результата Оценка игры от Хави 1-й тур Германия (На выезде/нейтральное) 1 : 1 Позитивная ничья Равная борьба со звездным соперником и 1 очко 2-й тур Сербия («Райко Митич», Белград) 2 : 1 Первая историческая победа «Необходимо улучшить прессинг и оборону, изменить менталитет» Набранные очки После 2 матчей 4 очка В числе лидеров группы Плановый набор очков продолжается Календарь 3-го тура Против Греции (1 октября) — Очередное испытание Противостояние с неожиданным соперником, победившим Германию

Футбольная экспертиза: Почему философия Хави в Нидерландах вызывает дискуссии?

Выводы европейских футбольных обозревателей, тактических аналитиков и инсайдеров:

Синтез ДНК «Барселоны» и голландского тотального футбола: Хави хочет привить свою философию тики-таки именно в Нидерландах — родине Кройфа; требования владения мячом и прессинга очень подходят традиционному атакующему характеру нидерландцев, однако поддержание этого на протяжении 90 минут требует высокой физической подготовки;

Хладнокровие против сербских звезд: в момент выхода на поле Тадича, Костича и Йовича оборона Нидерландов допустила ошибки, но второй гол Мейердинка показал, что указания Хави по контратакам и использованию свободного зон сработали верно;

Матч с Грецией — ключ к первому месту: намеченная на 1 октября игра против Греции, которая сенсационно оставила не у дел Германию со счетом 1:0, станет настоящим тактическим испытанием для подопечных Хави; именно подчеркнутый тренером высокий прессинг сыграет решающую роль в взломе железной обороны греков.

А как вы думаете, сможет ли Хави Эрнандес превратить сборную Нидерландов на основе своей философии в самую прессингующую команду мира? Продолжат ли нидерландцы свою победную серию в матче 1 октября против обыгравшей Германию Греции? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом самых жарких событий Лиги наций со всеми любителями футбола!