Первая победа Хави в Нидерландах: «Мы должны изменить менталитет»
Во 2-м туре Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов на выезде одержала волевую победу над Сербией со счетом 2:1. Этот матч, прошедший на арене «Райко Митич» в Белграде, стал первой исторической победой для испанского специалиста Хави Эрнандеса у руля «страны тюльпанов». После матча в интервью пресс-службе УЕФА Хави заявил, что его команда заслуженно взяла 3 очка, но не стал скрывать, что в плане качества игры еще предстоит проделать много работы.
Главный тренер открыто подчеркнул, что требует от подопечных 90 минут непрерывного прессинга и полного контроля мяча, а для этого придется изменить менталитет состава. Нидерланды, сыгравшие в 1-м туре вничью с Германией (1:1), теперь довели количество своих очков до 4 и готовятся к матчу против Греции, который состоится 1 октября.
«Первый триумф Хави, требование прессинга и давление Сербии»: 5 основных тезисов заявления тренера
Важные моменты из официального анализа и мыслей Хави после матча с Сербией:
Первая официальная победа эпохи Хави: счет 2:1 в Белграде стал первым успехом испанского тренера во главе Нидерландов;
«90 минут прессинга и контроля мяча»: Хави требует, чтобы его команда действовала полностью с мячом и организовывала высокий прессинг на каждой линии;
Необходимость обновления менталитета: тренер сообщил, что работает над полной адаптацией психологического подхода нидерландских футболистов к сугубо атакующему и агрессивному стилю;
Опасное сопротивление Сербии: отмечается, что после выхода на поле Тадича, Йовича и Костича игра осложнилась, но победа все же справедливо осталась за нидерландцами;
Очередное испытание против Греции: сыгравшие вничью с Германией в 1-м туре нидерландцы 1 октября отправятся в гости к сенсационной Греции.
Анализ первых двух туров Нидерландов в Лиге наций
Классификация стартовых показателей команды под руководством Хави:
Стадия турнира
Соперник и место проведения матча
Итоговый счет
Статус результата
Оценка игры от Хави
1-й тур
Германия (На выезде/нейтральное)
1 : 1
Позитивная ничья
Равная борьба со звездным соперником и 1 очко
2-й тур
Сербия («Райко Митич», Белград)
2 : 1
Первая историческая победа
«Необходимо улучшить прессинг и оборону, изменить менталитет»
Набранные очки
После 2 матчей
4 очка
В числе лидеров группы
Плановый набор очков продолжается
Календарь 3-го тура
Против Греции (1 октября)
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Очередное испытание
Противостояние с неожиданным соперником, победившим Германию
Футбольная экспертиза: Почему философия Хави в Нидерландах вызывает дискуссии?
Выводы европейских футбольных обозревателей, тактических аналитиков и инсайдеров:
Синтез ДНК «Барселоны» и голландского тотального футбола: Хави хочет привить свою философию тики-таки именно в Нидерландах — родине Кройфа; требования владения мячом и прессинга очень подходят традиционному атакующему характеру нидерландцев, однако поддержание этого на протяжении 90 минут требует высокой физической подготовки;
Хладнокровие против сербских звезд: в момент выхода на поле Тадича, Костича и Йовича оборона Нидерландов допустила ошибки, но второй гол Мейердинка показал, что указания Хави по контратакам и использованию свободного зон сработали верно;
Матч с Грецией — ключ к первому месту: намеченная на 1 октября игра против Греции, которая сенсационно оставила не у дел Германию со счетом 1:0, станет настоящим тактическим испытанием для подопечных Хави; именно подчеркнутый тренером высокий прессинг сыграет решающую роль в взломе железной обороны греков.
А как вы думаете, сможет ли Хави Эрнандес превратить сборную Нидерландов на основе своей философии в самую прессингующую команду мира? Продолжат ли нидерландцы свою победную серию в матче 1 октября против обыгравшей Германию Греции? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом самых жарких событий Лиги наций со всеми любителями футбола!
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