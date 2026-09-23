Вирджил ван Дейк объяснил причину продолжения карьеры в сборной

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил, что в тяжелый период после чемпионата мира серьезно задумывался о завершении карьеры в сборной Нидерландов. Опытный защитник признался, что критика и внешнее давление после мундиаля заставили его усомниться в своем будущем в национальной команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что после раннего вылета сборной Нидерландов с турнира команда столкнулась с жесткой критикой на родине. В частности, после неудачи в серии пенальти на сборную оказывалось сильное давление со стороны прессы и общественности. Ван Дейк рассказал, что провел время с семьей, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию.

Решающая встреча с тренером

Согласно информации, распространенной иксбт.ком и другими международными изданиями, личная беседа с новым главным тренером сборной стала решающим фактором в изменении решения футболиста. По словам Вирджила, десятиминутный разговор с новым наставником окончательно убедил его остаться в сборной.

В ходе беседы обсуждались не долгосрочная тактика или планы, а простое человеческое уважение и чувство признания. Защитник не скрывал, что именно этого признания ему не хватало во внешней среде.

Безосновательная критика и правда

Ван Дейк выразил сильное возмущение попытками сделать его виноватым в неудачах команды. По его мнению, некоторые сведения, распространяемые в СМИ, состояли из абсолютно беспочвенных слухов.

В частности, он категорически отверг утверждения о том, что он якобы был причиной тактических изменений и даже «разрушил» нидерландский футбол. 33-летний футболист подчеркнул, что понимает ответственность перед командой, но несправедливые обвинения создавали чрезмерное психологическое давление.

После того как новый тренер напомнил ему о его роли и значимости в сборной, вернув необходимую уверенность, футболист понял, что снова готов с удовольствием выступать на поле. Таким образом, стало ясно, что капитан национальной команды продолжит защищать честь своей страны в следующем цикле.