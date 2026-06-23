Бенефис Месси: Аргентина обыграла Австрию и вышла в плей-офф

В центральном матче 2-го тура чемпионата мира действующий чемпион, сборная Аргентины, встретилась со сборной Австрии. Подопечные Лионеля Скалони в крайне напряженном матче одержали уверенную победу со счетом 2:0 и досрочно решили вопрос о выходе в следующий этап турнира.

От неудачи с пенальти до настоящего реванша

Старт встречи для сборной Аргентины и лично Лионеля Месси начался с неожиданной драмы. Уже на 9-й минуте игры аргентинцы получили право на 11-метровый удар. Однако Месси не смог реализовать пенальти, что немного обеспокоило болельщиков.

Несмотря на это, неудача не сломила легенду мирового футбола, а напротив, придала ему дополнительного азарта:

39-я минута: 38-летний форвард реализовал опасный момент в штрафной площади соперника, всё же достигнув своей цели и открыв счет в ворота европейцев.

90+5-я минута: В добавленное судьей время Месси не оставил сопернику никаких шансов, оформив дубль красивым голом.

Очередные невероятные рекорды Месси!

Матч против Австрии поднял Лионеля Месси еще выше на вершине рекордов. Благодаря дублю в этой игре:

Лео забил свой 18-й гол в истории чемпионатов мира, обновив рекорд абсолютного бомбардира.

Опытный нападающий довел количество своих голов на текущем чемпионате мира до 5 мячей.

Какова ситуация в турнирной таблице?

После этой победной прогулки сборная Аргентины увеличила количество своих очков до 6 и обеспечила себе путевку в плей-офф, не дожидаясь окончания группового этапа.

У потерпевшей поражение сборной Австрии в активе 3 очка. Теперь, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд, им придется выложиться на полную в последнем туре в матче против сборной Алжира.