Бенефис Месси: Аргентина обыграла Австрию и вышла в плей-офф
В центральном матче 2-го тура чемпионата мира действующий чемпион, сборная Аргентины, встретилась со сборной Австрии. Подопечные Лионеля Скалони в крайне напряженном матче одержали уверенную победу со счетом 2:0 и досрочно решили вопрос о выходе в следующий этап турнира.
От неудачи с пенальти до настоящего реванша
Старт встречи для сборной Аргентины и лично Лионеля Месси начался с неожиданной драмы. Уже на 9-й минуте игры аргентинцы получили право на 11-метровый удар. Однако Месси не смог реализовать пенальти, что немного обеспокоило болельщиков.
Несмотря на это, неудача не сломила легенду мирового футбола, а напротив, придала ему дополнительного азарта:
39-я минута: 38-летний форвард реализовал опасный момент в штрафной площади соперника, всё же достигнув своей цели и открыв счет в ворота европейцев.
90+5-я минута: В добавленное судьей время Месси не оставил сопернику никаких шансов, оформив дубль красивым голом.
Очередные невероятные рекорды Месси!
Матч против Австрии поднял Лионеля Месси еще выше на вершине рекордов. Благодаря дублю в этой игре:
Лео забил свой 18-й гол в истории чемпионатов мира, обновив рекорд абсолютного бомбардира.
Опытный нападающий довел количество своих голов на текущем чемпионате мира до 5 мячей.
Какова ситуация в турнирной таблице?
После этой победной прогулки сборная Аргентины увеличила количество своих очков до 6 и обеспечила себе путевку в плей-офф, не дожидаясь окончания группового этапа.
У потерпевшей поражение сборной Австрии в активе 3 очка. Теперь, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд, им придется выложиться на полную в последнем туре в матче против сборной Алжира.
ЧМ-2026. 2-й тур Аргентина — Австрия 2:0
⚽️ Голы: Лионель Месси, 39', 90+5'
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