Месси в последний раз наденет футболку сборной Аргентины: выбрана специальная форма для прощального матча

Фото: Лионель Месси (Instagram)

Лионель Месси представил специальную футболку перед своим последним матчем за сборную Аргентины. 39-летняя звезда, который выйдет на поле 6 октября в Буэнос-Айресе в игре против Бенина, подписал свой пост в социальной сети: «Последняя игра... Футболка на всю жизнь».

Великая эпоха Лионеля Месси в сборной Аргентины подходит к концу.

Один из самых известных футболистов в истории мирового футбола показал, в какой футболке он выйдет на свой последний матч в составе национальной команды. Он продемонстрировал специальную форму в социальной сети, оставив к посту короткий, но значимый комментарий.

«Последняя игра... Футболка на всю жизнь», — написал Месси.

Эта футболка станет одной из последних страниц в более чем 20-летнем путешествии аргентинской звезды вместе с национальной командой.

Когда и против кого состоится последний матч Месси?

Сборная Аргентины 6 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе проведет товарищеский матч против Бенина.

Ассоциация футбола Аргентины также сообщила, что Месси, Родриго Де Пауль и Джованни Ло Чельсо были вызваны именно для участия в этом прощальном товарищеском матче 6 октября.

ФИФА также зарегистрировала этот матч как последнюю игру Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.

Таким образом, футбольные болельщики станут свидетелями символического завершения одной из величайших эпох в истории «Альбиселесте».

Почему Месси выбрал специальную футболку?

Форма, выбранная Месси для последнего матча, отличается от обычной футболки сборной Аргентины.

На ней небесно-голубой основной фон и белая вертикальная полоса по центру. Фамилия игрока и знаменитый 10-й номер выполнены в золотом цвете. На задней части футболки размещен специальный узор, отсылающий к национальному символу Аргентины — Солнцу Мая.

В видео Месси снимает футболку сборной Аргентины, в которой он выступал на чемпионате мира 2026 года, и вешает вместо нее специальную форму для прощального матча.

Поэтому футболка предстает не просто как спортивная экипировка, а как символическая часть завершения карьеры Месси в национальной сборной.

Это будет 208-й матч Месси за Аргентину

Месси провел рекордное количество матчей в составе сборной Аргентины.

Ожидается, что игра против Бенина 6 октября станет его 208-м матчем за национальную команду. На данный момент он является самым результативным игроком сборной Аргентины, удерживая национальный рекорд с 125 голами.

Эти цифры еще раз подчеркивают статус Месси в национальной команде.

На протяжении эпохи, охватившей несколько поколений аргентинского футбола, он оставался главной звездой и капитаном сборной.

Какие трофеи завоевал Месси с Аргентиной?

Карьера Месси в сборной измеряется не только статистическими показателями.

Он дважды становился победителем Кубка Америки.Также в 2022 году он завоевал главный трофей на чемпионате мира в Катаре вместе со сборной Аргентины.

В число важнейших трофеев Месси в составе сборной входят Кубок Америки 2021 года, Финалиссима 2022 года и титул чемпиона мира.

С этой точки зрения матч 6 октября воспринимается не как очередной поединок в его карьере, а как официальный прощальный вечер целой эпохи, связанной с национальной сборной.

Перед прощанием предстоят еще два матча

До 6 октября Аргентина проведет еще два товарищеских матча.

30 сентября команда сыграет против Боливии в городе Кордова. А 3 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе состоится встреча против Буркина-Фасо.

А 6 октября на этом же стадионе пройдет матч против Бенина.

По данным Ассоциации футбола Аргентины, Месси примет участие именно в третьем матче — против Бенина.

Одна футболка — память о целой эпохе

Слова Месси «Последняя игра... Футболка на всю жизнь» еще раз подтвердили, что его карьера в сборной Аргентины подходит к концу.

Ожидается, что 6 октября на стадионе «Монументаль» Месси в последний раз наденет футболку сборной Аргентины.

Даже после этого матча Месси продолжит свою клубную карьеру. Но эпоха, связанная со сборной Аргентины, завершится.

Самое главное, что для своего последнего матча Месси выбрал не обычную футболку, а особенную форму, ставшую символом всей его карьеры. 6 октября легенда, которая выйдет на поле под 10-м номером, напишет следующую, и, возможно, последнюю страницу в истории национальной команды.