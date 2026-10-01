Молодые звезды оправдали доверие: сборная Аргентины разгромила Боливию

·11·Спорт
Молодые звезды оправдали доверие: сборная Аргентины разгромила Боливию

Действующие чемпионы уверенно вернулись в большой футбол. Национальная сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони провела свой первый матч после чемпионата мира в городе Кордова, одержав крупную и яркую победу над сборной Боливии со счетом 4:0.

Встреча прошла при полном превосходстве хозяев поля. Подопечные Скалони, предоставив шанс ряду молодых талантов, контролировали темп от начала и до конца матча, не оставив сопернику никаких шансов.

Яркая игра Нико Паса и очередной гол Лаутаро

Основное внимание в матче было приковано к представителям нового поколения команды. Особенно выделялся вышедший в стартовом составе Нико Пас: 20-летний полузащитник записал на свой счет один гол и одну голевую передачу.

Счет был открыт уже на 19-й минуте — бомбардир команды Лаутаро Мартинес в очередной раз продемонстрировал свое мастерство. Десять минут спустя Нико Пас забил второй мяч команды, укрепив преимущество. Во втором тайме защитник Кристиан Ромеро и вышедший на замену нападающий Лопес поразили ворота соперника, доведя счет до разгромного.

Детали товарищеского матча:

  • Аргентина — Боливия 4:0

    1 октября, Кордова.

  • Голы: Лаутаро Мартинес (19), Нико Пас (29), Кристиан Ромеро (54), Лопес (86).

Состав Аргентины: Эмилиано Мартинес, Джаи (Симон, 74), Кристиан Ромеро (Балерди, 56), Лисандро Мартинес (Флорес, 81), Вега, Паласиос (Гомес, 81), Мак Аллистер (Эсекиэль Фернандес, 74), Нико Пас (Мастантуоно, 56), Престианни (Барко, 56), Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес (Лопес, 74).

Процесс обновления в команде

В этом матче Скалони предоставил игровую практику таким молодым талантам, как Мастантуоно, Престианни, Барко и Лопес. Гармония опытных лидеров и свежей крови в очередной раз доказала, что у Аргентины достаточная глубина состава и потенциал для следующего международного цикла.

Лионель СкалониНико ПасЛаутаро МартинесАргентина – Боливия 4:0
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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