Команды Центральной Азии: крупная победа из Кыргызстана, поражение в Таджикистане

В рамках дней ФИФА национальные сборные Центральной Азии провели очередные международные товарищеские матчи. Вечер 28 сентября завершился для команд региона с разным настроением. Национальная сборная Кыргызстана приняла команду Мальдивских островов в Бишкеке и уже в первом тайме отправила в ворота соперника 5 безответных мячей, оформив крупную победу.

А сборная Таджикистана в драматичном матче с 6 голами, прошедшем без зрителей, за закрытыми дверями и на нейтральном поле, уступила Палестине со счетом 2:4. Известны и следующие испытания команд региона: 4 октября Кыргызстан померяется силами с Ливаном, а таджикистанцы 6 октября проведут тяжелый гостевой матч против Китая.

«Бенефис из 5 голов, драма с 6 забитыми мячами и октябрьские планы»: 5 главных пунктов матчей

Самые важные официальные факты по товарищеским матчам 28 сентября:

Разгром Кыргызстана со счетом 5:0: «Белые соколы» на своем поле полностью разрушили оборону Мальдив за 45 минут;

Дубль Эрбола Атабаева: Нападающий точными ударами на 11-й и 23-й минутах заложил фундамент победы своей команды;

Игра, решившаяся еще в первом тайме: С 11-й по 42-ю минуту Атабаев (дубль), Астанакулов, Мурзаков и Кожо забили голы, доведя счет до 5:0;

Поражение Таджикистана со счетом 2:4: Во встрече закрытого формата на нейтральном поле оборона Таджикистана оказалась бессильна против 4 голов Палестины;

Серьезные соперники в октябре: 6 октября Таджикистан сыграет с Китаем, а Кыргызстан встретится с Ливаном 4 октября.

Классификация показателей команд Центральной Азии в дни ФИФА

Сравнительный анализ международных товарищеских матчей 28 сентября:

Показатели и критерии Национальная сборная Кыргызстана Национальная сборная Таджикистана Соперник и статус матча Мальдивские острова (На своем поле) Палестина (Нейтральный стадион, за закрытыми дверями) Итоговый счет 5:0 (Победа) 2:4 (Поражение) Авторы забитых голов Э. Атабаев (11, 23), С. Астанакулов (20), В. Мурзаков (32), Ж. Кожо (42) 2 гола (на фоне диспропорциональной обороны) Главная особенность игры Сильное давление и полное атакующее превосходство уже в первом тайме Открытая, результативная игра с 6 забитыми мячами, но изобилующая оборонительными ошибками Следующий официальный соперник и дата 4 октября — Сборная Ливана 6 октября — Сборная Китая

Спортивная и тактическая экспертиза: Каково состояние сборных?

Выводы футбольных аналитиков и обозревателей после матчей:

«Высокая эффективность атакующей линии Кыргызстана»: В матче со сборной Мальдив кыргызстанцы не теряли времени даром, забив 5 голов за 31 минуту; особенно быстрые комбинации Джоэла Кожо и Эрбола Атабаева, а также атаки, организованные с флангов, стали серьезным сигналом для следующего соперника — Ливана;

Проблемы в обороне Таджикистана: Хотя сборная Таджикистана сумела забить 2 гола в атаке, пропустив 4 мяча на нейтральном поле, это выявило серьезные бреши в центре обороны и опорной полузащите; эта встреча, прошедшая в закрытом формате, послужит для тренерского штаба основной базой для работы над ошибками;

Октябрьские тесты еще сложнее: Обе команды впереди ждут более сильные и физически мощные соперники (Ливан и Китай); крупный счет против Мальдив не должен вызывать у Кыргызстана излишнего спокойствия, а проигранный матч с Палестиной должен побудить Таджикистан усилить тактическую дисциплину перед поездкой в Китай.

Как вы думаете, свидетельствует ли крупная победа национальной сборной Кыргызстана со счетом 5:0 о выходе команды на новый этап или это связано с низким уровнем соперника? Сможет ли сборная Таджикистана исправить ошибки в обороне и победить Китай на выезде 6 октября? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях и делитесь анализом самых интересных событий регионального футбола со всеми болельщиками!