Команды Центральной Азии: крупная победа из Кыргызстана, поражение в Таджикистане
В рамках дней ФИФА национальные сборные Центральной Азии провели очередные международные товарищеские матчи. Вечер 28 сентября завершился для команд региона с разным настроением. Национальная сборная Кыргызстана приняла команду Мальдивских островов в Бишкеке и уже в первом тайме отправила в ворота соперника 5 безответных мячей, оформив крупную победу.
А сборная Таджикистана в драматичном матче с 6 голами, прошедшем без зрителей, за закрытыми дверями и на нейтральном поле, уступила Палестине со счетом 2:4. Известны и следующие испытания команд региона: 4 октября Кыргызстан померяется силами с Ливаном, а таджикистанцы 6 октября проведут тяжелый гостевой матч против Китая.
«Бенефис из 5 голов, драма с 6 забитыми мячами и октябрьские планы»: 5 главных пунктов матчей
Самые важные официальные факты по товарищеским матчам 28 сентября:
Разгром Кыргызстана со счетом 5:0: «Белые соколы» на своем поле полностью разрушили оборону Мальдив за 45 минут;
Дубль Эрбола Атабаева: Нападающий точными ударами на 11-й и 23-й минутах заложил фундамент победы своей команды;
Игра, решившаяся еще в первом тайме: С 11-й по 42-ю минуту Атабаев (дубль), Астанакулов, Мурзаков и Кожо забили голы, доведя счет до 5:0;
Поражение Таджикистана со счетом 2:4: Во встрече закрытого формата на нейтральном поле оборона Таджикистана оказалась бессильна против 4 голов Палестины;
Серьезные соперники в октябре: 6 октября Таджикистан сыграет с Китаем, а Кыргызстан встретится с Ливаном 4 октября.
Классификация показателей команд Центральной Азии в дни ФИФА
Сравнительный анализ международных товарищеских матчей 28 сентября:
Показатели и критерии
Национальная сборная Кыргызстана
Национальная сборная Таджикистана
Соперник и статус матча
Мальдивские острова (На своем поле)
Палестина (Нейтральный стадион, за закрытыми дверями)
Итоговый счет
5:0 (Победа)
2:4 (Поражение)
Авторы забитых голов
Э. Атабаев (11, 23), С. Астанакулов (20), В. Мурзаков (32), Ж. Кожо (42)
2 гола (на фоне диспропорциональной обороны)
Главная особенность игры
Сильное давление и полное атакующее превосходство уже в первом тайме
Открытая, результативная игра с 6 забитыми мячами, но изобилующая оборонительными ошибками
Следующий официальный соперник и дата
4 октября — Сборная Ливана
6 октября — Сборная Китая
Спортивная и тактическая экспертиза: Каково состояние сборных?
Выводы футбольных аналитиков и обозревателей после матчей:
«Высокая эффективность атакующей линии Кыргызстана»: В матче со сборной Мальдив кыргызстанцы не теряли времени даром, забив 5 голов за 31 минуту; особенно быстрые комбинации Джоэла Кожо и Эрбола Атабаева, а также атаки, организованные с флангов, стали серьезным сигналом для следующего соперника — Ливана;
Проблемы в обороне Таджикистана: Хотя сборная Таджикистана сумела забить 2 гола в атаке, пропустив 4 мяча на нейтральном поле, это выявило серьезные бреши в центре обороны и опорной полузащите; эта встреча, прошедшая в закрытом формате, послужит для тренерского штаба основной базой для работы над ошибками;
Октябрьские тесты еще сложнее: Обе команды впереди ждут более сильные и физически мощные соперники (Ливан и Китай); крупный счет против Мальдив не должен вызывать у Кыргызстана излишнего спокойствия, а проигранный матч с Палестиной должен побудить Таджикистан усилить тактическую дисциплину перед поездкой в Китай.
Как вы думаете, свидетельствует ли крупная победа национальной сборной Кыргызстана со счетом 5:0 о выходе команды на новый этап или это связано с низким уровнем соперника? Сможет ли сборная Таджикистана исправить ошибки в обороне и победить Китай на выезде 6 октября? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях и делитесь анализом самых интересных событий регионального футбола со всеми болельщиками!
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