Команды Центральной Азии: крупная победа из Кыргызстана, поражение в Таджикистане

·60·Спорт
Команды Центральной Азии: крупная победа из Кыргызстана, поражение в Таджикистане

В рамках дней ФИФА национальные сборные Центральной Азии провели очередные международные товарищеские матчи. Вечер 28 сентября завершился для команд региона с разным настроением. Национальная сборная Кыргызстана приняла команду Мальдивских островов в Бишкеке и уже в первом тайме отправила в ворота соперника 5 безответных мячей, оформив крупную победу.

А сборная Таджикистана в драматичном матче с 6 голами, прошедшем без зрителей, за закрытыми дверями и на нейтральном поле, уступила Палестине со счетом 2:4. Известны и следующие испытания команд региона: 4 октября Кыргызстан померяется силами с Ливаном, а таджикистанцы 6 октября проведут тяжелый гостевой матч против Китая.

«Бенефис из 5 голов, драма с 6 забитыми мячами и октябрьские планы»: 5 главных пунктов матчей

Самые важные официальные факты по товарищеским матчам 28 сентября:

  • Разгром Кыргызстана со счетом 5:0: «Белые соколы» на своем поле полностью разрушили оборону Мальдив за 45 минут;

  • Дубль Эрбола Атабаева: Нападающий точными ударами на 11-й и 23-й минутах заложил фундамент победы своей команды;

  • Игра, решившаяся еще в первом тайме: С 11-й по 42-ю минуту Атабаев (дубль), Астанакулов, Мурзаков и Кожо забили голы, доведя счет до 5:0;

  • Поражение Таджикистана со счетом 2:4: Во встрече закрытого формата на нейтральном поле оборона Таджикистана оказалась бессильна против 4 голов Палестины;

  • Серьезные соперники в октябре: 6 октября Таджикистан сыграет с Китаем, а Кыргызстан встретится с Ливаном 4 октября.

Классификация показателей команд Центральной Азии в дни ФИФА

Сравнительный анализ международных товарищеских матчей 28 сентября:

Показатели и критерии

Национальная сборная Кыргызстана

Национальная сборная Таджикистана

Соперник и статус матча

Мальдивские острова (На своем поле)

Палестина (Нейтральный стадион, за закрытыми дверями)

Итоговый счет

5:0 (Победа)

2:4 (Поражение)

Авторы забитых голов

Э. Атабаев (11, 23), С. Астанакулов (20), В. Мурзаков (32), Ж. Кожо (42)

2 гола (на фоне диспропорциональной обороны)

Главная особенность игры

Сильное давление и полное атакующее превосходство уже в первом тайме

Открытая, результативная игра с 6 забитыми мячами, но изобилующая оборонительными ошибками

Следующий официальный соперник и дата

4 октября — Сборная Ливана

6 октября — Сборная Китая

Спортивная и тактическая экспертиза: Каково состояние сборных?

Выводы футбольных аналитиков и обозревателей после матчей:

  • «Высокая эффективность атакующей линии Кыргызстана»: В матче со сборной Мальдив кыргызстанцы не теряли времени даром, забив 5 голов за 31 минуту; особенно быстрые комбинации Джоэла Кожо и Эрбола Атабаева, а также атаки, организованные с флангов, стали серьезным сигналом для следующего соперника — Ливана;

  • Проблемы в обороне Таджикистана: Хотя сборная Таджикистана сумела забить 2 гола в атаке, пропустив 4 мяча на нейтральном поле, это выявило серьезные бреши в центре обороны и опорной полузащите; эта встреча, прошедшая в закрытом формате, послужит для тренерского штаба основной базой для работы над ошибками;

  • Октябрьские тесты еще сложнее: Обе команды впереди ждут более сильные и физически мощные соперники (Ливан и Китай); крупный счет против Мальдив не должен вызывать у Кыргызстана излишнего спокойствия, а проигранный матч с Палестиной должен побудить Таджикистан усилить тактическую дисциплину перед поездкой в Китай.

Как вы думаете, свидетельствует ли крупная победа национальной сборной Кыргызстана со счетом 5:0 о выходе команды на новый этап или это связано с низким уровнем соперника? Сможет ли сборная Таджикистана исправить ошибки в обороне и победить Китай на выезде 6 октября? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях и делитесь анализом самых интересных событий регионального футбола со всеми болельщиками!

Сборная Кыргызстана по футболуСборная Таджикистана по футболуДни FIFAСборная Мальдив по футболу
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сколько платят за медали Азиатских игр в Центральной Азии?Сколько платят за медали Азиатских игр в Центральной Азии?21 сентября 10:25Фёдор Емельяненко — Умару Нурмагомедову: «Из клетки выходит только один победитель!»Фёдор Емельяненко — Умару Нурмагомедову: «Из клетки выходит только один победитель!»10 сентября 08:02Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера сентября: Кто больше всех заслуживает?Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера сентября: Кто больше всех заслуживает?24 сентября 07:06Первое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туреПервое поражение на Олимпиаде: Узбекистан уступил Германии в 8-м туре24 сентября 21:21Узбекистан поставил Индию на колени, Испания разгромлена: все результаты 6-го тураУзбекистан поставил Индию на колени, Испания разгромлена: все результаты 6-го тура22 сентября 01:02Итоги 6-го тура Шахматной олимпиады и суперматч против Китая в 7-м туреИтоги 6-го тура Шахматной олимпиады и суперматч против Китая в 7-м туре22 сентября 13:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»