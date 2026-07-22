Специальный дуэт Шахло и Вейселя на свадьбе привлек всеобщее внимание (видео)

·281·Культура
Специальный дуэт Шахло и Вейселя на свадьбе привлек всеобщее внимание (видео)

Хорезмская певица Шахло Салаева и турецкий певец Вейсель Дюльгер после первой свадебной церемонии, прошедшей 19 июля в Стамбуле, 21 июля отпраздновали еще одну свадьбу в Трабзоне.

На видео с торжества в Трабзоне наибольшее внимание привлекло то, как жених и невеста вместе вышли на сцену, танцевали и исполнили специальный дуэт. Они вместе спели романтическую песню на турецком языке, заслужив аплодисменты собравшихся гостей. Сообщается, что эта песня была подготовлена специально для их свадьбы.

Видео, распространившиеся в социальных сетях, за короткое время набрали множество просмотров. В комментариях поклонники поздравляют Шахло и Вейселя с новым этапом жизни, желая им долгой и счастливой семейной жизни, а также бесконечного счастья.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерТрабзонСтамбулХорезм
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Манзура сняла в своем новом клипе супруга (видео)Манзура сняла в своем новом клипе супруга (видео)Сегодня, 21:02В Ташкенте пройдет «Сублиматион То‘й» с участием DJ ПилигримВ Ташкенте пройдет «Сублиматион То‘й» с участием DJ ПилигримСегодня, 20:35Огабек Собиров даст двухдневный концерт в ТашкентеОгабек Собиров даст двухдневный концерт в ТашкентеСегодня, 20:23Шахло Салаева, зарегистрировавшая брак и в Турции, наступила жениху на ногу (видео)Шахло Салаева, зарегистрировавшая брак и в Турции, наступила жениху на ногу (видео)Сегодня, 19:11Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»Сегодня, 18:13Звезда фильма «Годзилла» Кейли Хоттл погибла в ДТПЗвезда фильма «Годзилла» Кейли Хоттл погибла в ДТПСегодня, 18:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)