Специальный дуэт Шахло и Вейселя на свадьбе привлек всеобщее внимание (видео)

Хорезмская певица Шахло Салаева и турецкий певец Вейсель Дюльгер после первой свадебной церемонии, прошедшей 19 июля в Стамбуле, 21 июля отпраздновали еще одну свадьбу в Трабзоне.

На видео с торжества в Трабзоне наибольшее внимание привлекло то, как жених и невеста вместе вышли на сцену, танцевали и исполнили специальный дуэт. Они вместе спели романтическую песню на турецком языке, заслужив аплодисменты собравшихся гостей. Сообщается, что эта песня была подготовлена специально для их свадьбы.

Видео, распространившиеся в социальных сетях, за короткое время набрали множество просмотров. В комментариях поклонники поздравляют Шахло и Вейселя с новым этапом жизни, желая им долгой и счастливой семейной жизни, а также бесконечного счастья.