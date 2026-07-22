Тайна имени Ламина Ямаля удивила многих

·142·Спорт
Тайна имени Ламина Ямаля удивила многих

В последние дни информация о Ламине Ямале активно обсуждается в социальных сетях. Как выяснилось, «Ямаль» — это вовсе не его фамилия, как многие полагали.

Полное имя футболиста — Ламин Ямаль Насрауи Эбана, где Насрауи — фамилия отца, марокканца Мунира Насрауи, а Эбана — фамилия матери, Шейлы Эбаны из Экваториальной Гвинеи. Это распространенная в Испании традиция, когда ребенок берет фамилии обоих родителей.

Так почему же он известен именно под именем Ламин Ямаль?

Как пишут испанские СМИ, это имя связано с памятным событием в жизни родителей футболиста. В молодости Мунир Насрауи и Шейла Эбана оказались в тяжелом финансовом положении и с трудом могли оплачивать аренду жилья. В тот непростой период добрая супружеская пара по имени Ламин и Ямаль предоставила им кров и помогла пережить трудные времена.

В знак уважения и благодарности людям, протянувшим руку помощи в тяжелый момент, родители дали сыну имя Ламин Ямаль.

Сегодня он известен всему миру как один из самых ярких талантов футбола именно под этим именем. Таким образом, «Ямаль» — это не фамилия, а символ глубокой признательности и уважения к людям, которые помогли его родителям в самые сложные дни.

Ламин Ямаль родился 13 июля 2007 года в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат.

Ламин ЯмальМунир НасрауиШейла ЭбанаИспанияМарокко
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